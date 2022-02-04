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"Вторгнення можливе, але які наміри Путіна?" – Волкер

"Путін хоче подивитися, чи буде підтримка України... Вона дуже велика. Путін має взяти це до уваги".

"Вторгнення можливе, але які наміри Путіна?" – Волкер
Фото: twitter

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер назвав дві умови, за яких вторгнення Росії в Україну є вірогідним найближчим часом.

На думку американського дипломата, ризик вторгнення потрібно поділити на дві частини: можливість і наміри.

"Можливість є, Росія накопичила дуже велику силу і в Україні, і навколо неї. Тому, звичайно, вторгнення можливе, але які наміри у Путіна? Чи має він намір використовувати військові сили чи використати їх у дипломатичному сенсі? Я думаю, він вичікує і хоче подивитися, які поступки йому запропонують чи не запропонують, і чи буде підтримка України", – сказав він в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

Волкер вважає, що Путін справді хоче всього, що вимагає від Заходу, але навряд чи він очікує, що це буде виконано. На думку дипломата, російський президент хоче подивитися, чого можна досягти переговорами, а чого – військовою агресією.

"Ми бачимо, що підтримка України дуже велика, вона йде потоком. Путін має взяти це до уваги. Водночас він бачить, що вартість вторгнення в Україну буде величезною, це дорого коштуватиме Росії, і вона не зможе заперечувати, що веде бойові дії, як це було на Донбасі", – сказав американський дипломат.

Волкер наголосив, що, попри це, ризик нападу залишається.

"Росіяни нарощують військову міць, вони становлять загрозу. А коли нарощування відбувається, колись сили можуть бути використані", – сказав він.

Нагадаємо, в середині січня Волкер оцінив ймовірність нового вторгнення Росії в Україну у 70%. Він виступив за негайне впровадження санкцій щодо РФ і надання Україні безпекової допомоги з боку західних партнерів.

Учора низка американських ЗМІ написали, що Росія збирається сфабрикувати привід для вторгнення в Україну –використати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних громадян на Сході України. 

Глава МСЗ Дмитро Кулеба заявив, що США передали Україні інформацію про підготовку Росією провокації з відео іще до публікації в ЗМІ.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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