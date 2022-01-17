Волкер оцінив ймовірність нового вторгнення Росії в Україну у 70%

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер оцінив ймовірність масштабного наступу Росії на Україну у 70 відсотків.

Про це він заявив в інтерв’ю Суспільному після невдалих переговорів дипломатів США і Російської Федерації.

"На жаль, мені здається – хоча я й сподіваюся, що помиляюся – шанси, що Росія розпочне нове вторгнення значно більші, аніж можливість, що вона таки не вторгнеться. Я б сказав процентне співвідношення 70% до 30% на користь нової ескалації. Це буде болісно для обох сторін, не думаю, що це буде надовго – Путіну не потрібна затяжна війна, але я впевнений, що він готовий до дій", – сказав ексспецпосланець Держдепу.

Одна річ, з якою він посперечався б, – це те, що рішучі дії РФ планує на найближчий час. Проте не варто чекати, доки Росія вдасться до нової масштабної ескалації щодо України. США та Європа мають діяти негайно.

"Провокативна поведінка, погрози, спроби залякування, вимагання – це те, що вже відбувається. Ми маємо впроваджувати санкції негайно, збільшувати безпекову підтримку України вже, розширювати присутність військових частин НАТО вже – щоби запобігти російському вторгненню, і водночас бути готовими відкликати санкції у разі, якщо Росія забере свої війська. Але враховуючи обставини, ми вимагаємо впровадження обмежувальних заходів нині", – зазначив Курт Волкер.

На його думку, є загроза, що Росія посилюватиме свої військові дії проти України. Але в України є чіткі засвідчення від США та Європи, що будуть значно суворіші санкції проти РФ, якщо це станеться. І водночас безпекова підтримка України лишатиметься в силі і зростатиме, як і присутність НАТО довкола України.

Волкер наголосив, що з боку західних партнерів є чітка підтримка українського суверенітету та територіальної цілісності.

"Україна має сильні позиції. Тож поки Росія не має потенціалу просто узяти й захопити її", – додав він.

Нагадаємо, російська влада визнала, що переговори зі США і НАТО пройшли невдало, і знову почала погрожувати війною.

Кремль вимагає від Заходу юридичних гарантій, що держави Східної Європи, в першу чергу Україна та Грузія, ніколи не зможуть стати членами Альянсу. Окрім цього, Росія вимагає зменшення кількості натівського озброєння в Європі.

10 січня ці вимоги обговорювалися на зустрічі представників США і Росії, 12 січня – в рамках Ради НАТО-Росія, а 13 січня – в рамках Постійної ради ОБСЄ.