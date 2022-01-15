Зятів Назарбаєва звільнили із казахстанських нацкомпаній

Кайрат Шарипбаев і Дімаш Досанов втратили високі посади, які обійняли одразу після одруження з доньками тодішнього президента країни.

З національних компаній "КазТрансГаз" та "Казтрансойл" звільнено зятів колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва. Йдеться про чоловіків Дариги та Алії Назарбаєвих.

Про це стало відомо Telegram-каналу Orda.

За інформацією джерел, генеральний директор та голова правління АТ "Казтрансойл" Дімаш Досанов втратив високу посаду, яку обіймав з 2016 року, незабаром після одруження з молодшою донькою першого президента країни Алією.

Також свою посаду втратив Кайрат Шарипбаєв, який став головою правління АТ НК "КазТрансГаз" невдовзі після шлюбу зі старшою донькою Назарбаєва Даригою.

Інформацію про звільнення Досанова підтвердили у пресслужбі фонду Самрук-Казина. Як зазначає Zakon.kz, глави підприємств самі подали заяви на звільнення.

Також з'явилася інформація про те, що брат Назарбаєва – Болат Назарбаєв – вилетів до ОАЕ з Бішкека. Молодша дочка колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Алія раптово видалила свої акаунти у соцмережах після того, як Instagram визначив, що вона перебуває в ОАЕ.

Нагадаємо, масові протести у Казахстані почалися як реакція на подорожчання автомобільного газу, але не вщухли після того, як влада погодилась розслідувати підняття цін і знизити їх. До економічних вимог мітингарів додалися й політичні, зокрема остаточне усунення від політики першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Як наслідок Назарбаєв перестав бути очільником Ради безпеки – ці повноваження перебрав на себе Токаєв.

Сам Нурсултан Назарбаєв не з'являвся на публіці після 28 грудня 2021 року. Він не зробив жодної заяви під час масових протестів та заворушень у Казахстані. Повідомлялося, що колишній президент та його дочки із сім'ями покинули країну. Проте посол республіки в Азербайджані Сержан Абдикарімов стверджує, що Назарбаєв перебуває у Нур-Султані.

Єдиний за 30 років президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про відставку в березні 2019 року. На посаду президента вступив нинішній президент Касим-Жомарт Токаєв, який був головою Сенату. Столицю країни – Астану – перейменували на Нурсултан на його честь.