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Мерію Лісабона оштрафували за розкриття особистих даних опозиціонерів, зокрема з Росії

Під керівництвом ексмера місцева влада 225 разів порушила закон.

Мерію Лісабона оштрафували за розкриття особистих даних опозиціонерів, зокрема з Росії
Фото: en.wikipedia.org

Мерію Лісабона оштрафували на 1,25 млн євро за передачу посольствам різних країн, зокрема Росії, особистих даних організаторів акцій протесту перед цими посольствами.

Про це пише bbc.com.

Справу відкрили торік, коли російські політичні емігранти, що живуть у Португалії, виявили: міська рада передала посольству Росії персональні дані (імена, адреси та номери телефонів) організаторів акції на підтримку Олексія Навального.

Комісія із захисту даних з’ясувала, що у 2018-2021 роках чиновники 225 разів порушили закон. Тоді столицею Португалії керував соціаліст Фернандо Медіна. Міська влада передала персональні дані учасників 52 різних акцій посольствам Росії, Куби, Венесуели, Анголи та інших країн.

Мерія "зливала" дані посольствам і до 2018 року, але на той час це ще не було порушенням закону, адже загальний регламент із захисту даних Євросоюзу набув чинності у травні 2018 року.

У деяких випадках мерію можна було б оштрафувати на 20 млн євро, але комісія пішла на поступки, взявши до уваги її фінансові труднощі через пандемію.

Міська рада Лісабона, яку тепер очолює соціал-демократ Карлуш Моедаш, назвала штраф “важкою спадщиною, яку колишнє керівництво залишило жителям Лісабона”.

“Ми чекали на це рішення, і ось воно, нарешті, прийняте”, – розповіла одна з постраждалих та ініціатор розслідування Ксенія Ашрафулліна, яка організовувала акцію на захист Навального перед посольством Росії.

Ашрафулліна, однак, побоюється, що справа матиме довгострокові наслідки, зокрема, якщо вона захоче поїхати до Росії.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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