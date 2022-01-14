Україна та Азербайджан підписали декларацію щодо реалізації проектів у сферах обопільного інтересу країн

Президент України Володимир Зеленський підписав зі своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим Спільну декларацію щодо готовності до реалізації конкретних проектів у сферах обопільного інтересу країн.

Про це голова держави повідомив у Facebook.

"Це і взаємна підтримка суверенітету й територіальної цілісності, і забезпечення миру та стабільності в Чорноморсько-Каспійському регіоні та за його межами, і активізація співробітництва у протидії гібридним загрозам, посилення співпраці у сфері оборонної промисловості, поглиблення співробітництва у межах міжнародних та регіональних організацій і форумів та багато іншого", - написав Зеленський.

Як зазначив Ільхам Алієв, підписані сьогодні в Києві документи сприятимуть поглибленню двосторонніх відносин. Зокрема, за результатами українсько-азербайджанських переговорів було укладено міжурядову Угоду щодо співробітництва у сфері безпечності харчових продуктів, а також меморандуми про взаєморозуміння з питань екстреної взаємодії у двосторонній торгівлі, щодо співробітництва в аграрній сфері, стосовно розширення співпраці в енергетичній сфері, щодо співробітництва у сфері земельних відносин.

Крім того, сторони детально обговорили плани, як наповнити новим змістом співпрацю між країнами в торговельно-економічній, паливно-енергетичній, військово-технічній, інфраструктурній, авіабудівній, агропромисловій, культурно-гуманітарній сферах.

Зазначається, що за останній рік товарообіг між Україною та Азербайджаном зріс до рекордного за сім років майже мільярда доларів США. Але сторони поставили перед собою мету за два наступні роки збільшити обсяги двосторонньої торгівлі удвічі.

Також Зеленський та Алієв домовилися про проведення засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва вже в першій половині 2022 року. У планах – проведення засідання Ради президентів України та Азербайджану.

Нагадаємо, президент Азербайджану Алієв 14 січня прибув із офіційним візитом в Україну. Україна і Азербайджан підписали шість двосторонніх угод.