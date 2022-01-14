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Питання "Північного потоку-2" має бути відкладено до деескалації, - Єрмак

"Необхідно зупинити будь-які розмови про можливість роботи цього проєкту".

Питання "Північного потоку-2" має бути відкладено до деескалації, - Єрмак
Фото: president.gov.ua

Заходу потрібно утриматися від кроків щодо завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" та його запуску до деескалації ситуації навколо кордонів України.

Про це сказав глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час бесіди з американським дипломатом Джоном Гербстом, організованої Atlantic Council у п'ятницю.

"Я вважаю, що допоки ми чітко не побачимо деескалацію навколо українського кордону, необхідно зупинити будь-які розмови про можливість роботи цього проєкту", - наголосив Єрмак.

Напередодні міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт закликала не пов’язувати питання деескалації навколо України з питанням газопроводу "Північний потік-2".

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

Німецька компанія Uniper, яка є одним із європейських партнерів "Газпрому" в проєкті "Північний потік - 2", розраховує на сертифікацію газопроводу в середині 2022 року.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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