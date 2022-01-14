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ЄС скликає безпековий комітет через кібератаку на українські сайти

Метою зустрічі є обговорення кібератаки і недопущення подальшої ескалації напруги навколо України.

ЄС скликає безпековий комітет через кібератаку на українські сайти
Жозеп Боррель
Фото: Скріншот відео

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель скликає засідання Політичного й безпекового комітету Євросоюзу на рівні послів через кібератаку проти урядових установ України, яка сталася у ніч на 14 січня.

Про це він заявив сьогодні у французькому місті Брест під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу (Gymnich).

Як уточнив, засідання скликається для обговорення кібератаки і недопущення подальшої ескалації напруги навколо України.

"Я скликаю надзвичайну зустріч наших послів у форматі Політичного й безпекового комітету, щоб провести аналіз цієї ситуації та зважити будь-які заходи з підтримки", - сказав Боррель.

На думку дипломата, такі дії спрямовані на дестабілізацію України та "подальшу ескалацію вже й без того напруженої ситуації"

Він додав, що ЄС готовий надати Україні подальшу пряму допомогу, "якщо надійде такий запит".

Як повідомляли, внаслідок хакерської атаки, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня, в Україні постраждали близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади. Це була найпотужніша кібератака на Україну за останні чотири роки.

У СБУ запевнили, що під час хакерської атаки на урядові сайти витоку персональних даних не було.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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