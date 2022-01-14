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"Це Російська Федерація", – Данілов про кібератаки на урядові сайти

"Єдина країна на сьогоднішній день цим питанням може займатися в такому обсязі".

"Це Російська Федерація", – Данілов про кібератаки на урядові сайти
Фото: yes-ukraine.org

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов переконаний, що за хакерськими атаками на урядові сайти стоїть Росія.

"Цілком зрозуміло, у нас є єдина країна, яка на сьогоднішній день цим питанням може займатися в такому обсязі", – сказав Данілов у коментарі "Голосу Америки".

"Це Російська Федерація", – наголосив секретар РНБО, зазначивши, що розслідування інциденту триває.

За словами Данілова, організатори нападу не досягнули поставленого завдання.

"Вони хочуть, щоби певні процеси припинили існування, тому що ті інституції, які є, вони є вкрай важливими для існування взагалі системи державного управління", – заявив Данілов.

Як повідомляли, внаслідок хакерської атаки, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня, в Україні постраждали близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади Це була найпотужніша кібератака на Україну за останні чотири роки.

У СБУ запевнили, що під час хакерської атаки на урядові сайти витоку персональних даних не було.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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