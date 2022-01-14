Це найпотужніша кібератака на Україну за останні чотири роки.

Внаслідок хакерської атаки, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня, постраждали близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади. Вони можуть відновити роботу ще до кінця дня.

Про це на брифінгу в п'ятницю сказав заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.

За його словами, це була найпотужніша кібератака на Україну за останні чотири роки.

"Було атаковано близько семи десятків центральних і регіональних сайтів. Суттєва частина з цих ресурсів уже відновила свою роботу", - заявив він.

Державні реєстри внаслідок атаки не постраждали, тому користувачі мобільного додатку "Дія" можуть не хвилюватися. Жора запевнив, що персональні дані громадян України не були скомпрометовані, їх витоку не відбулося. Контент сайтів так само не постраждав.

"Ми збираємо докази, аналізуємо log-файли для того, щоб зрозуміти весь маршрут реалізації цієї атаки. Щойно ми переконаємося, що у системі відсутні сторонні, що там немає шкідливого програмного коду, і ми зберемо всі необхідні докази, робота цих сайтів буде відновлена", - сказав він.

У Держспецзв'язку поки що не готові сказати, хто відповідальний за кібератаку, але "перші інформаційні повідомлення про те, що здійснено атаку на наші державні сайти, були озвучені на інформаційних ресурсах сусідньої держави".

"Я переконаний, що протягом сьогоднішнього дня нам вдасться зібрати доказову базу і почати аналіз файлів журналів. Думаю, що детальний розбір буде тривати далі", - заявив Жора.