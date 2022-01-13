Офіс президента анонсував зустріч Зеленського з Алієвим

Президент Азербайджану 14 січня буде в Києві.

Президент України Володимир Зеленський завтра, 14 січня, зустрінеться із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, який прибуде до України з робочим візитом.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Очікується, що о 13:15 Зеленський та Алієв виступлять із заявами у Маріїнському палаці.

Нагадаємо, 15 грудня Володимир Зеленський під час робочого візиту до Брюсселя провів зустріч з Ільхамом Алієвим, під час якої закликав Азербайджан долучитися до процесу звільнення незаконно утримуваних осіб.

24 грудня Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану.

У лютому 2022-го відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин України з Азербайджаном і Туреччиною. З огляду на це, Володимир Зеленський запропонував провести в лютому в Києві саміт за участю лідерів трьох держав.

Як повідомляли, в лютому президент Туреччини Реджеп Ердоган здійснить візит до України для переговорів стратегічного рівня. Також планується підписання низки угод між Україною та Туреччиною, зокрема щодо зони вільної торгівлі.