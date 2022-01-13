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Офіс президента анонсував зустріч Зеленського з Алієвим

Президент Азербайджану 14 січня буде в Києві.

Офіс президента анонсував зустріч Зеленського з Алієвим
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський завтра, 14 січня, зустрінеться із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, який прибуде до України з робочим візитом.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Очікується, що о 13:15 Зеленський та Алієв виступлять із заявами у Маріїнському палаці.

Нагадаємо, 15 грудня Володимир Зеленський під час робочого візиту до Брюсселя провів зустріч з Ільхамом Алієвим, під час якої закликав Азербайджан долучитися до процесу звільнення незаконно утримуваних осіб.

24 грудня Зеленський провів телефонну розмову з президентом Азербайджану.

У лютому 2022-го відзначатиметься 30-річчя встановлення дипломатичних відносин України з Азербайджаном і Туреччиною. З огляду на це, Володимир Зеленський запропонував провести в лютому в Києві саміт за участю лідерів трьох держав.

Як повідомляли, в лютому президент Туреччини Реджеп Ердоган здійснить візит до України для переговорів стратегічного рівня. Також планується підписання низки угод між Україною та Туреччиною, зокрема щодо зони вільної торгівлі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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