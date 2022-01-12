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Зеленський доручив розширити обмеження для олігархів за межі України, - Малюська

Статус олігарха автоматично призведе до перешкод ведення бізнесу за кордоном.

Зеленський доручив розширити обмеження для олігархів за межі України, - Малюська
Фото: kmu.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський на засіданні РНБО 30 грудня доручив відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними та іноземними партнерами для того, щоб статус олігарха та пов'язані з ним обмеження не залишалися виключно в межах країни.

Про це у ефірі телеканалу "Рада" заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Щоб наші партнери також реагували, також встановлювали додаткові контролі щодо активів і діяльності таких осіб за кордоном", – сказав Малюська.

Міністр уточнив, що статус олігарха автоматично призведе до перешкод ведення бізнесу за кордоном.

Нагадаємо, що законопроєкт про олігархів передбачає створення реєстру, куди будуть вносити осіб зі значним впливом на політичне життя. За прогнозом міністра юстиції Дениса Малюськи, реєстр запрацює у травні 2022. Тоді ж Рада національної безпеки і оборони планує визначити перших олігархів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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