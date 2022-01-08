Відсьогодні набули чинності штрафи за вказання статі та віку в вакансіях

Від 8 січня набули чинності зміни до закону України "Про рекламу", що передбачають штрафи за дискримінацію за ознакою статі в оголошеннях про працевлаштування.

Роботодавцям доведеться заплатити 10 мінімальних зарплат (нині – 65 000 грн) за вказання у вакансіях бажаної статі, віку, раси і кольору шкіри кандидата на роботу.

"Забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) зазначати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу жіночій або чоловічій статі, представникам певної раси, кольору шкіри (крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі), щодо політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших об'єднаннях громадян, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками", – йдеться в статті 24 оновленого закону.

Заборона на дискримінацію у вакансіях чинна багато років, але досі порядок стягнення штрафів не було визначено. Притягати роботодавців-порушників до відповідальності буде Державна служба за питань праці.