Апеляційний суд повернув справу про держзраду Януковича і скаргу на вирок в суд першої інстанції

Київський апеляційний суд повернув кримінальне провадження разом з апеляційною скаргою експрезидента Віктора Януковича на вирок у справі про держзраду до Оболонського районного суду міста Києва.

Про це інформує пресслужба Київського апеляційного суду.

"Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 5 січня 2022 року кримінальне провадження разом з апеляційною скаргою Януковича на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року повернуто до Оболонського районного суду міста Києва для виконання вимог ч. 3 ст. 400 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Частина 3 ст. 400 КПК (наслідки подання апеляційної скарги) передбачає, що якщо апеляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо якого судом ухвалено вирок за результатами спеціального судового провадження, суд поновлює строк на апеляційне оскарження за умови надання обвинуваченим підтвердження наявності поважних причин та надсилає апеляційну скаргу разом із матеріалами кримінального провадження до суду апеляційної інстанції.

Минулого місяця Верховний Суд залишив чинним вирок судів першої та апеляційної інстанцій у справі про держзраду колишнього президента України Віктора Януковича. Згідно з вироком Януковича засуджено до 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив Януковича до 13 років позбавлення волі. Його було визнано винним за ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу. При цьому Януковича виправдали за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило тяжкі наслідки).

Януковичу інкримінували те, що 1 березня 2014 року, перебуваючи на території Росії, він здійснив державну зраду, звернувшись із письмовою заявою до президента РФ Володимира Путіна з проханням використати російські війська на території України. Згодом це дало Росії підстави окупувати Крим та об'єкти державної власності на суму понад 1,080 трлн гривень.

2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд залишив чинним вирок Оболонського райсуду.