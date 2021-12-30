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Зеленський підписав указ щодо забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців ЗСУ

Уряд до 30 червня 2022 року повинен внести на розгляд Верховної Ради законопроект, спрямований на вдосконалення системи грошового забезпечення військових.

Зеленський підписав указ щодо забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців ЗСУ
Фото: пресслужба

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 688/2021 "Про додаткові заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних Сил України".

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має забезпечити з 2023 року мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України (крім військовослужбовців строкової військової служби) на рівні не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.

Також уряд до 30 червня 2022 року повинен внести на розгляд Верховної Ради законопроект, спрямований на вдосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням найкращого досвіду провідних іноземних держав.

Нагадаємо, Міністерство оборони України 11 та 12 жовтня профінансувало військові частини та установи Збройних Сил України на загальну суму майже 3,7 млрд гривень. Ці кошти призначені для погашення заборгованості з одноразових додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців, виплати винагород, заохочення особового складу тощо.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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