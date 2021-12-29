​Посол Британії закликала затвердити переможця конкурсу на посаду голови САП

"Тривала затримка з призначенням антикорупційного прокурора – погана новина для України".

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс закликала членів комісії з відбору глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердити переможця конкурсу.

Про це Сіммонс написала у своєму Twitter.

"Тривала затримка з призначенням Спеціалізованого антикорупційного прокурора – погана новина для України. Члени відбіркової комісії мають нарешті засвідчити переможця та допомогти зміцнити цей життєво важливий незалежний антикорупційний інститут", - наголосила Сіммонс.

The continued delay in appointing a Specialised Anti-Corruption Prosecutor is avoidable bad news for #Ukraine. Selection committee members should finally certify the winner & help strengthen this vital independent #anticorruption institution — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) December 29, 2021

Раніше у посольстві США також закликали членів комісії щодо обрання керівника САП повернутися до роботи.

Оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року. Його призначення чекають й інші міжнародні партнери України.

Нагадаємо, конкурс на посаду голови САП де-факто уже закінчився, найбільше балів на ньому набрав детектив НАБУ Олександр Клименко. Однак, на засіданні 21 грудня члени комісії відмовилися проголосувати за визначення переможця відбору та скерування його генпрокурору для призначення.

Голова конкурсної комісії Катерина Коваль пояснила відмову затвердити результати відбору процедурним моментом - відсутністю інформації про спецперевірку кандидатів. Тому члени комісії мають зібратися ще раз, щоб формально затвердити результати конкурсу.

Посли країн "Великої сімки" заявили, що розчаровані затримкою з призначенням глави САП.

Посада голови САП вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький. Зараз обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук.