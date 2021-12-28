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Зеленський затвердив стратегію інформаційної безпеки України

Метою Стратегії є посилення спроможностей щодо забезпечення інформаційної безпеки держави, її інформаційного простору тощо.

Зеленський затвердив стратегію інформаційної безпеки України
Фото: ЕРА/UPG

Президент України Володимир Зеленський своїм указом надав чинності рішенню Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня "Про Стратегію інформаційної безпеки" та затвердив відповідну Стратегію.

Відповідний указ №685/2021 від 28 грудня оприлюднений на сайті глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року "Про Стратегію інформаційної безпеки" (додається). Затвердити Стратегію інформаційної безпеки (додається)", - йдеться у документі.

Згідно з текстом документу, Стратегія інформаційної безпеки визначає актуальні виклики та загрози національній безпеці України в інформаційній сфері, стратегічні цілі та завдання, спрямовані на протидію таким загрозам, захист прав осіб на інформацію та захист персональних даних.

"Метою Стратегії є посилення спроможностей щодо забезпечення інформаційної безпеки держави, її інформаційного простору, підтримки інформаційними засобами та заходами соціальної та політичної стабільності, оборони держави, захисту державного суверенітету, територіальної цілісності України, демократичного конституційного ладу, забезпечення прав та свобод кожного громадянина", - мовиться у документі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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