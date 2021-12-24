Адвокати Порошенка поки не підтверджують підписання йому клопотання про арешт

Адвокати підозрюваного в державній зраді та сприянні терористичним "ДНР" і "ЛНР" пʼятого президента, народного депутата Петра Порошенка поки не підтверджують, що в Офісі генпрокурора йому підписали клопотання про обрання запобіжного заходу.

У заяві пресслужби партії "Євросолідарність" зазначено, що "будь-які таємні рішення Офісу Генпрокурора чи Печерського суду з приводу запобіжного заходу, арешту чи застави Петру Порошенку є незаконними".

Сьогодні інформація про підписане Порошенку в.о. генпрокурора клопотання про арешт із можливістю застави поширили в деяких медіа.

"Як повідомляється, Офіс Генерального прокурора – не в особі Венедіктової, а в особі її заступника Симоненка, підписав і спрямував не до Шевченківського суду, як мав це зробити, а до Печерського суду цілий, як кажуть, пакунок клопотань про застосування до Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про якісь скажені альтернативні застави у сумі мільярд гривень і ще там якісь додаткові клопотання", – зазначає адвокат Ігор Головань.

Адвокат Ілля Новіков додав, що їм наразі невідомо, чи Печерський або якийсь інший суд прийняв рішення стосовно арешту Петра Порошенка.

Як відомо, Порошенко нині не в Україні, він обіцяв повернутись у січні.

Нагадаємо, підозра Петру Порошенку в "вугільній справі" була підписана цього понеділка. Особисто в руки він її не отримав, адже перебував в Польщі.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

"У своїй сукупності вони свідчать, що Петро Порошенко, перебуваючи в той час на посаді Президента України, використав надані йому повноваження та інструменти впливу, щоб контракти з ПАР були розірвані. А потім на вимогу представників РФ організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних територій", – повідомив начальник управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч.

Порошенко вважає цю справу політичною.

Іншими фігурантами справи є нардеп Віктор Медведчук і бізнесмен Сергій Кузяра. Обидвом оголосили підозру ще восени. Тоді правоохоронці навели також аудіо розмов. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук. Він спілкувався щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. В аудіо також фігурує ім'я Петра Олексійовича, Гонтарєвої і Бориса Ложкіна.

У розмовах як учасники фігурують люди, ідентифіковані як російський віцепрем'єр Дмитро Козак, посол Росії Зурабов і помічник Путіна Сурков.