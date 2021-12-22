Прокуратура Нідерландів назвала суми компенсацій сім'ям жертв рейсу MH17

Кожному близькому родичу жертв збитого малайзійського "Боїнга" у небі над Донбасом має бути виплачено по 40 тис. євро.

Родичі жертв авіакатастрофи Malaysia Airlines MH17 виставили 298 пустих стільців під час акції перед російським посольством у Га

Прокуратура Нідерландів закликала суд призначити компенсації у розмірі від 30 до 40 тисяч євро родичам жертв збитого цивільного лайнера "Боїнг-777" "Малайзійських авіаліній" у небі над Донбасом у 2014 році.

Про це повідомила генеральна прокурорка Біргіт ван Руссел, виступаючи із обвинувальним висновком у судовому процесі, передає DW.

"Чоловіку (дружині), офіційно зареєстрованому партнеру загиблого та близькому партнеру, який жив разом (із загиблим - Ред.), дітям, батькам, опікунам сума компенсації має становити 40 тисяч євро", – сказала ван Руссел.

Другій категорії, до якої належать діти та батьки, які не проживали разом із загиблими, на думку обвинувачення, має бути виплачено по 35 тисяч євро.

До третьої категорії належать брати, сестри, бабусі, дідусі, онуки, дядьки та тітки, племінники та племінниці. Вони мають отримати по 30 тисяч євро.

Як повідомляли, прокуратура Нідерландів вимагає довічне для всіх чотирьох обвинувачених у справі MH17. Колишнього ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлков), його заступника Сергія Дубинського (Хмурий) та підлеглих Олега Пулатова (Гюрза, Халіф) і Леоніда Харченка (Крот) звинувачують в катастрофі рейсу MH17 в небі над Донбасом та вбивстві 298 пасажирів та членів екіпажу.

Наступне засідання суду відбудеться 7 березня. На ньому почне виступати сторона захисту. Остаточне рішення суд може винести наприкінці 2022 року.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Розслідування причин катастрофи вела спільна слідча група (JIT, ССГ), до якої входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими літак був збитий ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а пізніше оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Зараз їх заочно судять. Пулатов - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака. Вирок у справі MH17 запланували на кінець 2022 року.

Окрім того, уряд Нідерландів ухвалив рішення подати до Європейського суду з прав людини позов проти Росії за її роль у збитті літака.