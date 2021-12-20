Адвокати Порошенка прокоментували оголошення йому підозри в державній зраді

Адвокати Петра Порошенка назвали оголошення пʼятому президенту підозри в державній зраді та сприянні терористичним групам політичними репресіями. Ігор Головань на брифінгу звернув увагу, що підозру підписувала не генпрокурорка Ірина Венедіктова, а її заступник, який виконує її обовʼязки на період відсутності своєї керівниці.

На погляд захисників підозрюваного, це свідчить про те, що Венедіктова, а також інші причетні до цієї справи керівники органів, нібито не хочуть бути до цього причетними.

"Ті колеги, які виступали на брифінгу, виступили якісь ноунейми з посадою не вище керівник управління. Ми бачимо, що це завідомо неправдиве звинувачення, завідомо неправдиве притягнення до відповідальності лідера опозиції, це політичні репресії. Всі ці розуміють, і всі, хто має можливість якось ухилитися, і не бути прямо задіяні, вони ці можливості використали", – вважає адвокат.

Головань також заявив, що "постачання вугілля на той час – це єдина можливість рішення, яким була врятована Україна, яким була забезпечено енергетичну безпеки держави". Він додав, що інформація про те, що Україну тоді мало врятувати вугілля з ПАР, не є достовірною.

Адвокат також додав, що в тексті підрозри використовуються слова "невстановлений час", "невстановлені обставини", тобто, на його погляд, немає конкретики. Щодо запобіжного заходу Порошенку поки нічого невідомо. Нині він перебуває за кордоном, ДБР викликало його до себе на 20, потім на 23 грудня.

Інший адвокат, Ілля Новіков, зазначив, що правоохоронці були в курсі, що Порошенко не в Україні, і саме в цей час вирішили оголосити йому підозру.

Нагадаємо, статті підозри Порошенку – державна зрада та сприяння діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР". Санкція першої статті передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією чи без, другої – від 8 до 15 також з конфіскацією чи без неї.

В основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

"У своїй сукупності вони свідчать, що Петро Порошенко, перебуваючи в той час на посаді Президента України, використав надані йому повноваження та інструменти впливу, щоб контракти з ПАР були розірвані. А потім на вимогу представників РФ організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних територій", – повідомив начальник управління Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч

Ця підозра оголошена в так званій вугільній справі. Як відомо, на початку жовтня СБУ і Генпрокуратура оголосили про повідомлення ще однієї підозри народному депутатові Віктору Медведчуку. Вона стосується підриву енергетичної незалежності України.

Саме через Медведчука, як зазначає слідство, був зірваний план купівлі вугілля на світовому ринку, зокрема і в ПАР. Росія, щоб не допустити посилення енергонезалежності України, за посередництва Медведчука нібито змовилася з українськими високопосадовцями, які, використовуючи повноваження НБУ і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР.

Згодом за сприяння Медведчука з метою повернення України до орбіти впливу Росії було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

За посередництва наближеної до Медведчука особи – бізнесмена С. Кузяри – на окупованій території було обрано два вугільні підприємства, які фактично не працюють – ДП "Шахта ім. І. Кисельова" та ДП "Луганськвугілля". Їхніми керівниками призначили представників терористичних організацій “ДНР” і “ЛНР”, їм відкрили банківські рахунки та уклали з ними договори на постачання вугілля.

Таким чином "вугільні” питання узгоджувалися з ватажками бойовиків.

В оприлюднених СБУ записах розмов тоді фігурували імена Петра Олексійовича, Гонтаревої і Бориса Ложкіна. У розмовах як учасники фігурують люди, ідентифіковані як російський віцепрем'єр Дмитро Козак, посол Росії Михайло Зурабов і помічник Путіна Владислав Сурков. Імен осіб, яким готуються інші підозри в цій справі, не назвали.