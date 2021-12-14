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З Німеччини екстрадували шахрая, який виманив 6 млн гривень у п'яти українців

Його оголосили у розшук у вересні 2019-го.

Фото: пресслужба ОГП

З Німеччини до України із залученням каналів Інтерполу екстрадували підозрюваного у шахрайстві на понад 6 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що громадянин України систематично займався заволодінням коштами потерпілих шляхом зловживання довірою.

"Він розробив чіткий план злочинних дій, які формально носили характер господарської діяльності, яка полягала в укладенні договорів поставки товарів, наданні боргових розписок без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання. При цьому не працював і не був зареєстрований як ФОП, тобто підприємницькою діяльністю не займався", – повідомили в ОГП.

Таким чином протягом 2016-2018 років підозрюваному вдалось заволодіти коштами п’ятьох потерпілих на суму понад 6 млн гривень. Під час спроби заволодіння ще понад 260 тис грн його викрили правоохоронці.      

Під час досудового розслідування він втік, у вересні 2019-го був оголошений у розшук. Уже в січні 2021 року підозрюваний був затриманий на території Німеччини.

Нагадаємо, в листопаді Україна відправила німецьким слідчим Lamborghini і Rolls Royce як речові докази у справі про шахрайство.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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