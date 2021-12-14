​Кличко просить новий уряд Німеччини підтримати постачання зброї Україні

Мер Києва Віталій Кличко вимагає від нового уряду Німеччини підтримки через побоювання можливого нападу Російської Федерації на Україну.

Про це він розповів у коментарі німецькій газеті Bild, передає Deutsche Welle.

Кличко наголосив, що Україна терміново потребує міжнародної солідарності та військової допомоги, і новий уряд ФРН має надати їй підтримку.

"У моєму рідному Києві ми готуємося до можливої надзвичайної ситуації, і я як мер організую цивільну оборону. Ми активізували роботу з набору та підготовки резервістів... Новий уряд Німеччини повинен зрозуміти, що допомога нашій країні ще ніколи не була такою важливою", - зазначив Кличко.

Він також висловив упевненість у тому, що ФРН має підтримати постачання оборонної зброї Києву по лінії Північноатлантичного альянсу.

"Ми не дозволимо Росії повернути нас до радянської імперії, в якій народ України не хоче бути. Ми - європейська країна, яка як ніколи потребує європейської підтримки", - наголосив Кличко.

Раніше Bild писало, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання Україні озброєння в рамках НАТО.

Нагадаємо, новий уряд Німеччини заявив, що готовий заблокувати російський газопровід "Північний потік-2" у разі, якщо Росія піде на нову агресію щодо України. Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок. Докладніше про те, чого варто очікувати від нового уряду Німеччини, читайте в матеріалі LB.ua "Розрядка" з Росією та/або підтримка України?".