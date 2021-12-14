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​Кличко просить новий уряд Німеччини підтримати постачання зброї Україні

"Україна терміново потребує міжнародної солідарності та військової допомоги".

​Кличко просить новий уряд Німеччини підтримати постачання зброї Україні
Віталій Кличко
Фото: vechirniy.kyiv.ua/

Мер Києва Віталій Кличко вимагає від нового уряду Німеччини підтримки через побоювання можливого нападу Російської Федерації на Україну.

Про це він розповів у коментарі німецькій газеті Bild, передає Deutsche Welle.

Кличко наголосив, що Україна терміново потребує міжнародної солідарності та військової допомоги, і новий уряд ФРН має надати їй підтримку.

"У моєму рідному Києві ми готуємося до можливої надзвичайної ситуації, і я як мер організую цивільну оборону. Ми активізували роботу з набору та підготовки резервістів... Новий уряд Німеччини повинен зрозуміти, що допомога нашій країні ще ніколи не була такою важливою", - зазначив Кличко.

Він також висловив упевненість у тому, що ФРН має підтримати постачання оборонної зброї Києву по лінії Північноатлантичного альянсу.

"Ми не дозволимо Росії повернути нас до радянської імперії, в якій народ України не хоче бути. Ми - європейська країна, яка як ніколи потребує європейської підтримки", - наголосив Кличко.

Раніше Bild писало, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання Україні озброєння в рамках НАТО.

Нагадаємо, новий уряд Німеччини заявив, що готовий заблокувати російський газопровід "Північний потік-2" у разі, якщо Росія піде на нову агресію щодо України. Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок. Докладніше про те, чого варто очікувати від нового уряду Німеччини, читайте в матеріалі LB.ua "Розрядка" з Росією та/або підтримка України?".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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