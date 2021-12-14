Фінляндія посилюється американською зброєю. Чому ж Москва мовчить?

Днями Фінляндія підписала контракт з американським концерном Lockheed Martin на закупівлю 64 сучасних багатоцільових літаків п’ятого покоління F-35. Разом з бомбардувальниками скандинавська країна отримає крилаті ракети, повітряні бомби малого діаметра і не тільки. Ба більше, Гельсінкі розпочинають повну модернізацію власної армії. Москва мовчить, хоча, нагадаю, Фінляндія – це не країна НАТО, вона межує з Росією, якій так не подобається, коли поруч, на самому кордоні, розташована американська сучасна зброя. Чому ж у Кремлі інший підхід до України, яка робить те саме?

Фото: EPA/UPG (Зліва направо) Командувач ЗС Швейцарії Томас Зюсслі, голова федерального департаменту оборони та захисту населення Віола Амхерд і директор матеріально-технічного відділу міноборони Мартін Сондереггер оголосили про рішення уряду придбати 36 військових літаків F-35A після федерального засідання ради, Берн, 30 червня 2021.

Фінський уряд виділив 10 млрд євро на закупівлю американських бомбардувальників F-35. Для Гельсінкі це величезна сума, якщо говорити про оборонне замовлення. 64 літаки найновішого, п’ятого покоління почнуть надходити на озброєння вже у 2025 році. Таким чином міноборони Фінляндії планує в повному обсязі оновити парк бойової авіації, замінивши застарілі американські палубні винищувачі F/A-18 Hornet.

Одночасно будуть закуплені 200 крилатих ракет класу «повітря-земля» збільшеної дальності AGM-158 JASSM, бомби малого діаметра SDB I та SDB II, КАБ сімейства JDAM, керовані ракети середньої дальності AIM-120 AMRAAM класу «повітря-повітря» і ще багато видів озброєння задля посилення літаків F-35.

Водночас починається модернізація фінських збройних сил. Гельсінкі планують збудувати чотири багатоцільові бойові корвети класу Pohjanmaa, закупити в американців 68 корабельних зенітних керованих ракет. Також стартує модернізація танків, що перебувають на озброєнні фінської армії – Leopard 2 A4 та Leopard 2 A6. Роботу над осучасненням машин виконуватиме німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann. Усе це далеко не повний перелік того, що нині роблять фіни з погляду посилення своєї обороноздатності.

Фото: veterano.com.ua БМ Leopard 2А6

Очевидно, що Фінляндія не просто так посилює національну армію. Вона, вірогідно, боїться агресії. І явно не зі сторони Норвегії чи Швеції, або ж Естонії. Відносно нещодавно у фінському парламенті проводилося опитування щодо ставлення до агресивних дій Росії у Європі. Більшість депутатів вказали, що така політика РФ загрожує континенту та й самій Фінляндії.

Та я хотів би говорити не про фінське озброєння, не про те, як Фінляндія модернізує свої збройні сили, не про закупівлі фінського міноборони. Варто говорити про подвійні стандарти Москви.

Так уже сталося, що Фінляндія не є членом НАТО. Вона не вступала до цієї структури під тиском Москви. Вона обрала шлях позаблоковості – «фінляндизацію», яку так наполегливо радять Україні. При цьому домігшись свого вступу до Євросоюзу. Це був важкий вибір, зумовлений трьома радянськими військовими наступами на фінів у часи Другої світової війни.

Однак зараз ця країна, яка безпосередньо межує з РФ, закуповує сучасну американську зброю. Це не застарілі вже протитанкові ракетні комплекси Javelin, які в обмеженій кількості були поставлені в Україну. Це не боєприпаси. Йдеться, до прикладу, про сучасні американські бомбардувальники F-35, які здатні нести навіть тактичне ядерне озброєння.

Фото: EPA/UPG Бомбардувальники F-35 Lightning II

Ці літаки можуть за лічені хвилини досягти Санкт-Петербурга, поблизу якого розміщена ключова інфраструктура Західного воєнного округу РФ. Це реальна загроза, а не віртуальна, яку Путін малює щодо України, яка немає подібних видів озброєння. При цьому ми не чуємо зі сторони Москви якихось заяв про недопущення американської зброї на території Фінляндії, про те, що фіни зближаються з НАТО. Росія не надсилає своє стотисячне військо до фінського кордону, не влаштовує там провокації.

Чому такі подвійні стандарти в Москви до Гельсінкі та Києва. А відповідь дуже проста: річ не в НАТО чи в американській зброї. Річ у тому, що у Кремлі вважають, що нині відкрилося нове вікно можливостей на українському напряму – і саме тому Москва нагнітає ситуацію. І так, у Кремлі справді не хочуть, щоб Україна озброювалась і могла ефективно оборонятися.

Тому приклад Фінляндії чітко засвідчує, що насправді турбує російське керівництво – не американська зброя в Україні, а сама по собі українська незалежність.