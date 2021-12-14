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У одному з найбільших міст Гаїті вибухнула цистерна з бензином, загинули понад 60 людей

цистерна вибухнула після того, як водій зупинився через технічні проблеми.

У одному з найбільших міст Гаїті вибухнула цистерна з бензином, загинули понад 60 людей
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 62 людини загинули і десятки отримали поранення після вибуху цистерни з бензином у Кап-Аїтьєні, другому за величиною місті Гаїті.

Про це повідомляє CNN з посиланням на владу країни.

Заступник мера міста Патрік Алмонор заявив, що ситуація залишається "критичною".

"У нас є майже 50 будинків, які постраждали від пожежі, і більшість з них потрібно буде знести", - сказав Алмонор.

За словами чиновника, цистерна вибухнула після того, як водій зупинився через технічні проблеми. При цому люди збирали паливо в каністри прямо з вантажівки.

Гаїті страждає від серйозної нестачі палива, що призвело до відключень електроенергії та протестів.

Місцеві чиновники кажуть, що рятувальні роботи наразі тривають, і очікується, що кількість загиблих зросте.

В країні оголошено триденну національну жалобу.

Нагадаємо, 14 серпня на Гаїті стався землетрус магнітудою 7,2. Кількість загиблих внаслідок надзвичайного лиха перевищив 2 тисячі осіб. Понад 300 людей вважаються зниклими безвісти, більше 12 тисяч людей зазнали різних поранень.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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