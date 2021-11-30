Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Дарницькому районі Києва невідомі особи підірвали банкомат

Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Грабіжників було двоє. Вони змогли витягнути касети з грішми з банкомату та втекли.

Поліція відкрила провадження за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України - крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у травні 2021 року поліція повідомляла про затримання крадіїв, які підривали банкомати та платіжні термінали. Їх вдалося піймати "на гарячому", коли вони намагались викрасти гроші з банкомату на бульварі Перова.

Найгучніша спроба обікрасти банкомат у Києві сталась в листопаді 2019 року, коли крадії знищили відділення Ощадбанку на Русанівці. Тоді з відділення вкрали 250 тисяч гривен, а збитки від пошкоджень приміщення оцінили у кілька мільйонів гривень.