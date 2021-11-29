Закон про столицю в Раді розглянуть наступного пленарного тижня, - Арахамія

Верховна Рада повернеться до розгляду проєкту закону про столицю наступного пленарного тижня. Цього четверга, 2 грудня, законопроєкт у другому читанні голосувати не будуть.

Про це на брифінгу за результатами засідання фракції "Слуга народу" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент LB.ua.

"Що стосується закону про столицю, то він стоїть в календарному плані на наступний тиждень. Але я хочу попередити, що є багато інших законів, які ми не встигаємо також. Тому ці питання залишилися на останні тиждень (перед зимовими канікулами ВРУ). У тому числі це реформа СБУ та "Дія-сіті", — заявив він.

Водночас джерела LB в профільному комітеті з питань місцевого самоврядування наголосили, що "цього четверга, як планувалося на початку, закон про столицю розглядати не будемо. В четвер у нас в цілому бюджет. Тому точно не встигнемо. Питання переноситься на наступний пленарний тиждень (з 14 по 17 грудня, це останній пленарний тиждень у цьому році)", — додав нардеп.

Інший співрозмовник наголосив, що «минулого пленарного тижня не вистачило навіть голосів за спецпроцедуру по першому законопроєкту по місцевим адміністраціям (його будуть голосувати до закону про столицю). Цього тижня голосів теж нема. Тому й зняли з розгляду».

Третій нардеп з фракції "Слуга народу" підкреслив, що "просто у нас наразі занадто багато викликів одночасно. Не більше того. Хоча проблеми з голосами справді є. Та ж група "За майбутнє" у разі розмов про голосування за закон про столицю взагалі уходить від питання: чи будуть "за".

Законопроєкт "Про місто Київ – столицю України" був ініційований групою депутатів включно з нинішним міністром культури Олександром Ткаченком у вересні 2019 року. У першому читанні його ухвалили в жовтні 2019.

19 жовтня перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко повідомив, що закон про столицю в другому читанні можуть розглядати за спецпроцедурою, до нього подали близько 1000 правок.

20 жовтня профільний комітет рекомендував нардепам ухвалити законопроєкт про столицію в другому читанні.