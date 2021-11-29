Створення ТСК щодо діяльності "Нафтогазу" розглянуть вже цього тижня, - Тимошенко

Лідери депутатських фракцій і груп під час засідання Погоджувальної ради одноголосно підтримали пропозицію про розгляд на цьому пленарному тижні проєкту Постанови №6340 про утворення Тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме корупційну діяльність НАК «Нафтогаз», зокрема, – необґрунтовані завищені тарифи для населення та незакачку газу влітку за доступною ціною. Про це повідомила лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

«Ми подали постанову про Тимчасову слідчу комісію, щоб розслідувати діяльність «Нафтогазу», а власне – незакачку газу в сховища й абсолютно необґрунтовані тарифи, виставлені сьогодні всій країні. Проєкт Постанови №6340 вимагаю поставити на голосування, щоб кожна фракція проголосувала», – наголосила Юлія Тимошенко.

На переконання політика, енергетична криза була створена свідомо.

«Не закачати газ у газові сховища і не покласти вугілля на склади – випадковістю бути не може. Це конкретна диверсія проти країни, тому наша команда подала заяви про злочин проти тих посадовців, які не закачали газ та не поклали на склади вугілля», – повідомила лідер «Батьківщини».