Рада цього тижня збирається розглянути "ресурсний" законопроєкт 5600 і заслухати звернення президента

Верховна Рада цього пленарного тижня збирається ухвалити бюджет на 2022 рік в другому читанні, заслухати щорічне звернення президента і розглянути так званий ресурсний законопроєкт 5600.

Про це під час погоджувальної ради повідомив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

5600 заплановано на завтра, виступ президента – на середу.

"І є дуже багато важливих установчих дій – постанова про створення виконавчого органу влади в сфері захисту прав дітей", – зазначив Корнієнко.

На передостанньому пленарному тижні в цьому році також планують розглянути законопроєкти щодо змін до бюджету-2021. Корнієнко додав, що відносно деяких із цих документів спостерігається "поправковий спам".

"Безпосередньо проєкт бюджету на 2022 рік ми очікуємо найближчим часом від уряду, і хотілося би, щоб на цьому тижні встигнули розглянути", – зазначив він.

Бюджет-2022 мають слухати в четер, додав заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець.

Корнієнко зауважив, що ризиковано лишати такий законопроєкт на останній пленарний тиждень. Згідно з календарним планом, потім депутати будуть працювати на округах і в комітетах.

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк також додала, що в порядку денному стоять закони про столицю та про місцеві державні адміністрації.

"7 грудня в Україні відзначається день місцевого самоврядування. Громади очікують справедливого реформування. Але здійснювати і завершувати цю реформу слід з повним дотриманням європейської хартії місцевого самоврядування, яку в 1997 році ратифікувала Верховна Рада України. А саме – гарантувати адміністративну та фінансову спроможність органів місцевого самоврядування. Цим принципам і зобовʼязанням, напевно, повинні відповідати про місцеві державні адміністрації і про місто Київ-столицю України, які стоять в цьому порядку денному. Ви знаєте, що це дуже неоднозначні закони. Ви знаєте, що в Угоді про асоціацію України з ЄС також наголошується, що в основі моделі організації влади демократичної держави має стояти якраз принцип народовладдя. Дуже прошу, щоб враховувалися принципи європейської хартії, і це не ставало загрозою європейської інтеграції прийняття цих законів", – зазначила вона.

Нагадаємо, у бюджет-2022 закладають гроші, які мають отримані внаслідок ухвалення 5600.

Минулого тижня перший заступник спікера Ради Олександр Корнієнко обіцяв, що Верховна Рада у четвер одним із перших у порядку денному розглядатиме так званий ресурсний (або "податкови" і "антиахметівський") законопроєкт 5600. Однак того дня його зняли з порядку денного.

Законопроєкт 5600, від початку названий "антиахметівським", стосується підвищення податків. Планувалося, що він допоможе залучити в бюджет близько 30 млрд гривень. Між першим і другим читанням депутати прибрали дискусійні норми щодо збільшення оподаткування, водночас, згідно з аналізом, документ змінили так, що найбільші фінансово-промислові групи зможуть платити ренту на видобуток залізної руди меншу, ніж вони платять зараз.

Насправді з тексту документу безпосередньо рудного бізнесу, яким займається Рінат Ахметов – лише кілька сторінок, а решта – податки, що стосуються більшості громадян.

5600 було ухвалено в першому читанні 1 липня на позачерговому засіданні. 17 листопада голова фракції "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що розгляд законопроєкту в другому читанні відкладають, бо за нього нема голосів.

Законопроєкт слухатимуть за спецпроцедурою, тобто голосуватимуть тільки за пріорітетні правки, а не за всі, яких більше 11 000.