Закони про місцеві адміністрації та столицю будуть голосувати в цілому без спецпроцедури, – Безгін

Верховна Рада голосуватиме за законопроєкт про столицю та законопроєкт щодо місцевих державних адміністрацій без застосування спецпроцедури.

Обидва документи готуються розглянути наступного пленарного тижня, повідомив у коментарі LB.ua член профільного комітету Віталій Безгін.

"Була нарада представників фракцій і груп, представників комітету безпосередньо у Стефанчука (голови ВР. – Ред.). Мова йшла про те, що робити з правками до законопроєкту про місцеві державні адміністрації і спецпроцедурою. Як ви бачили, намагалися блокувати трибуну представники опозиції, щоб не застосовували спецпроцедуру", – зазначив він.

На нараді погодили, що буде знято 90% пропонованих правок, їх до обох законопроєктів має лишитися близько 200 із 2000.

"І ми голосуємо одразу два закони в цілому без застосування спецпроцедури наступного тижня", – додав депутат.

Безгін припускає, що на цей розгляд піде 5-6 годин. За його словами, щодо голосування спочатку законопроєкту про місцеві державні адміністрації, а вже потім – про столицю, була домовленість з європейськими партнерами.

Він також сказав, що в залі вистачило б голосів за застосування спецпроцедури до законопроєкту про столицю, а щодо аналогічної процедури із законопроєктом про адміністрації "були нюанси" – одна з депутатських фракцій або груп виступила проти.

За інформацією джерел LB, саме група "За майбутнє" не давала голосів за спецпроцедуру по законопроєкту про місцеві адміністрації. Однак є домовленість, що вони будуть голосувати за обидва закони (і про столицю) в цілому.

Колега Безгіна по фракції і комітету Олександр Качура зазначив, що "під спецпроцедуру, оскільки в колег дуже багато пропозицій різних, немає необхідної кількості голосів, тому, щоб провести додаткові консультації, вирішили це питання відтермінувати".

Консультації вирішили провести після того, як депутати почали протестувати через пропозицію поставити на голосування застосування спецпроцедури до проєкту закону про місцеві адміністрації. Результатом консультацій стало відтермінування слухань щодо спецпроцедур обох проєктів, перехід до інших питань порядку денного, закриття засідання і збір голів фракцій і груп на нові консультації щодо поправок.

Особлива процедура розгляду законопроєктів у другому читанні дозволяється, якщо число поданих до нього пропозицій і поправок у 5 і більше разів перевищує кількість статей і пунктів. Число поправок також не може бути меншим від 500.

Кожна депутатська фракція і група має право поставити на розгляд не більше 5 поправок, неврахованих профільним комітетом. Позафракційні можуть наполягати тільки на одній правці.

За таким принципом розглядали законопроєкт про олігархів, неузгодженості в якому потім довелося переголосовувати окремо.

Нагадаємо, вчора віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що до ухвалення законопроєкту про столицю в другому читанні парламент буде розглядати проєкт про місцеві держадміністрації.

"Ми хотіли би спочатку проголосувати 4298 – законопроєкт про місцеві державні адміністрації, який закладає фундаментальні підвалини по роботі голів місцевих державних адміністрацій, на яких буде базуватися пропозиція по закону про столицю щодо переформатування роботи голови КМДА в роботу такого схожого на префекта чиновника. А законно обраний мер буде продовжувати виконувати свої делеговані функції, зокрема реформувати якісно сферу громадського транспорту", – сказав він.

Законопроєкт про столицю – один із найбільш дискусійних – розділяє повноваження мера Києва і голови КМДА. Столична влада виступає проти нього і вважає, що його ухвалення загрожує місту "управлінським хаосом".

У монобільшості натомість стверджують, що мер Києва Віталій Кличко не позбудеться своїх повноважень, а буде займатися конкретно тим, чим має займатися мер міста.

19 жовтня перший віцеспікер парламенту Корнієнко повідомив, що закон про столицю в другому читанні можуть розглядати за спецпроцедурою, адже до нього подали близько 1000 правок. Нардепи сподівалися, що завдяки особливій процедурі пройти цей документ вдастся за 2-3 години.

20 жовтня профільний комітет рекомендував нардепам ухвалити законопроєкт про столицію в другому читанні. За словами Корнієнка, це може відбутися вже до Нового року.