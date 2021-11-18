Рада вирішила розслідувати смерть депутата Полякова

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер, 18 листопада, ухвалила постанову про створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування смерті народного депутата України Антона Полякова.

За відповідне рішення проголосували 322 депутати.

Тимчасову слідчу комісію створено з ініціативи його наречена, депутатки Ганни Скороход, яка впевнена, що Полякова вбили.

"Враховуючи резонансність вбивства народного депутата України Полякова А.Е. та чисельні порушення норм закону в ході здійснення досудового розслідування, Верховна Рада України зобов`язана виконати свою контрольну функцію, розібратися та з’ясувати всі причини і обставини", - йдеться в пояснювальній записці.

Головою ТСК буде Скороход.

Нагадаємо, що 33-річний Поляков помер в ніч на 8 жовтня.

Депутат втратив свідомість на задньому сидінні автомобіля таксі. Водій машини розказав, що підібрав депутата за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі. В машині Полякову стало зле, у нього почалася нудота.

Працівники поліції викликали швидку допомогу, але реанімаційні заходи результату не дали і чоловік помер.

Було розпочато кримінальне провадження, в рамках якого встановлено причину смерті Полякова - гостра коронарна недостатність, гостра ішемічна хвороба серця. Пізніше токсикологічна експертиза виявила в його тілі сліди алкоголю, метадону і димедролу.

Поліція розглядає як версію природної смерті внаслідок передозування, але не виключає й отруєння Полякова.

Депутата Полякова було обрано до Верховної Ради від партії "Слуга народу". В листопаді 2019 року його разом з Ганною Скороход виключили з фракції, після чого він увійшов до складу групи "За майбутнє".