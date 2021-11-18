"Європейська Солідарність" вимагає створення нової ТСК щодо спецоперації по "вагнерівцях"

Правоохоронні органи мають терміново розпочати розслідування фактів, викладених у публікації Bellingcat. Про це йдеться у заяві "Європейської Солідарності".

"У Bellingcat заявили, що від самого початку президент Зеленський був у курсі проведення операції спецслужб по затриманню «вагнерівців» та всіх етапів її проведення. Він знав про деталі операції, хоча неодноразово публічно заперечував, що йому відома така інформація.

У Bellingcat також виявили, що вказівку про відтермінування операції дав керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Сам Єрмак також неодноразово заявляв, що цього не було і не могло бути", - йдеться у заяві.

Через зрив спецоперації, зазначають у партії, злочинці, причетні до окупації частини території України, можуть уникнути відповідальності за свої злочини та справедливого покарання.

Фракція «Європейської Солідарності» вимагає створення "справжньої" тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді України, яка проведе професійне та об’єктивне розслідування всіх обставин зриву спецоперації по затриманню бойовиків ПВК «Вагнер».