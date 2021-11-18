Ще 100 переселенців отримають пільговий кредит на житло, - Мінрегіон

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву за результатами четвертого етапу відібрав для участі в проєкті «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» ще 100 родин, які зможуть отримати пільговий житловий кредит. Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Забезпечення доступним житлом внутрішньо переміщених осіб – чи не найгостріше соціальне питання в країні. Реалізація проєкту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» є ефективним кроком до розв’язання цієї проблеми. Проєкт має значний попит, наразі зареєстровано понад 21,5 тисяч заяв на участь», – підкреслив Міністр Олексій Чернишов.

«Механізм відбору учасників проєкту прозорий. Як і на попередніх трьох етапах відбору переможців визначали методом випадкового вибору за допомогою генератора випадкових чисел із застосуванням програмного забезпечення. Загалом за результатами чотирьох відборів вже обрано 700 переможців», – сказала заступниця міністра Наталія Козловська.

У міністерстві зазначили, що використовували програмне забезпечення, запропоноване Імплементаційним консультантом (IPC GmbH), а також погоджене німецьким банком KfW і є таким, що відповідає вимогам законодавства щодо захисту персональних даних. Процедура відбору здійснювалась за участю представників Мінреінтеграції, Імплементаційного консультанта і Держмолодьжитла. Процес відбору транслювався онлайн.

Перелік переможців уже оприлюднено на офіційному вебсайті Держмолодьжитла.

Проєкт реалізується у межах Угоди про фінансове співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина. Для його фінансування Уряд Німеччини через банк KfW надав грант у розмірі 25,5 млн євро.