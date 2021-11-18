"Слуга народу" Бужанський назвав розслідування про "Вагнергейт" спробою шантажу української влади

Народний депутат "Слуги народу" Максим Бужанський назвав розслідування міжнародної групи журналістів Bellingcat щодо справи "вагнерівців" спробою шантажу української влади.

Про це він заявив з парламентської трибуни після виступу фракції "Євросолідарність", яка вимагала почати кримінальне розслідування щодо цієї справи.

"Нарешті, коли вчора зʼявився звіт так званий Bellingcat, всім остаточно стало зрозуміло – це невдала спробу шантажу української влади", – сказав Бужанський під оплески колег по фракції.

Він додав, що не розуміє тих, хто підтримує "якісь звонішні спроби шантажу української влади".

"Ми всі громадяни України, всі українці, і я вважаю, що інтереси України тут мають бути на першому місці. Хто б це не був – представник влади чи представник опозиції", – заявив нардеп.

На думку Бужанського, українців турбують коронакриза і енергетична війна, а не "політичні заяви".

Нагадаємо, вчора було оприлюднено розслідування Bellingcat щодо зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер", які воювали проти України. В першій частині матеріалу йдеться про підготовку операції, у другій – про початок її проведення та невдале закінчення включно з видачею найманців Росії.

За даними журналістів, за день до запланованого виїзду бойовиків із Москви до Мінська, два керівники українських спецслужб, що відповідали за проєкт – начальник ГУР Міноборони Василь Бурба та заступник голови СБУ Руслан Баранецький – приїхали в Офіс президента для фінальної доповіді щодо операції.

Президент Володимир Зеленський тоді був зайнятий, тож зустрічався з Бурбою та Баранецьким голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами опитаних джерел журналістів, Бурба зразу після зустрічі подзвонив керівникам проєкту з ГУР і сказав, що Офіс президента просить відкласти операцію на тиждень.

Формальною причиною перенесення спецоперації нібито було побоювання, що в разі її проведення 25 липня може зірватися перемирʼя на Сході України. Операцію перенесли на 30 липня, потім бойовиків затримали білоруські КДБівці, переконані, що найманців відправили для повалення влади Олександра Лукашенка.