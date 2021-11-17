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Підозрюваним у справі Майдану загрожує довічне, але Росія їх не видасть, - Венедіктова

Усіх підозрюваних планують судити заочно.

Підозрюваним у справі Майдану загрожує довічне, але Росія їх не видасть, - Венедіктова
Фото: EPA/UPG

Колишньому президенту Віктору Януковичу та дев'ятьом підозрюваним у справі Майдану загрожує довічне покарання в Україні. Однак всі вони перебувають за межами держави, зокрема, переховуються на території Росії.

Про це на брифінгу 17 листопада сказала генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє РБК-Україна.

За її словами, наразі зрозуміло, що Росія не видасть українським правоохоронцям фігурантів справи Майдану.

"Де ці люди зараз? Всі вони в бігах. В гостях у нашого північного сусіда. Вони там не випадково. І зовсім не випадково РФ їх оберігає. Навіть якщо підозрюваних не видадуть для притягнення до відповідальності в Україні, а ми всі розуміємо, що сьогодні та завтра нам їх ніхто не видасть...", - сказала вона.

Водночас Венедіктова зазначила, що вирок суду все одно має бути виконано.

"На території якої держави він буде виконаний - ми подивимося. Але ми будемо працювати, щоб ці люди відповіли по всій суворості закону", - додала генпрокурор.

Нагадаємо, ДБР завершило розслідування злочинів проти активістів Майдану з боку Януковича і 9 топпосадовців. Їм інкримінують причетність до вбивств на Майдані під час Революції гідності. Усіх підозрюваних планують судити заочно.

Через дії цієї злочинної групи лише за три дні загинуло 76 громадян, понад 800 отримали тілесні ушкодження.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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