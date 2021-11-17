У четвер, 18 листопада, Верховна Рада може прийняти в першому читанні законопроєкт про тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу.

Про це в кулуарах парламенту розповів перший віцеспікер Ради та колишній очільник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.ua.

"Я сподіваюсь, що цього тижня ми проголосуємо в першому читанні... У четвер, тобто завтра. Якщо сьогодні Комітет відбудеться, можна в принципі в першому читанні проголосувати - там нескладні закони, компромісні. Але ж далі буде друге читання і, як ми чули, буде багато правок. Тобто буде знов "поправковий спам", - зазначив Корнієнко.

Щодо механізму виплат, він зазначив, що його наразі розробляє Міністерство економіки.

"Перший віцепрем'єр Юлія Свириденко... її міністерство... Вони цей порядок розробляють, відповідно до побажань... Ми ж маємо говорити, що це - підтримка в першу чергу індустрій, які постраждали: спортивна, фітнес і так далі... Це - не пряма стимуляція вакцинації. Тому що, мені здається, що люди повинні вакцинуватися не за гроші, а з тих побуджень, що це рятує життя, зменшує ймовірність зараження,... зменшує важкість захворювання. Ми маємо статистику, і ми маємо докладати всіх зусиль, щоб вакцинація активно продовжувалась, а її темпи - нарощувалися", - сказав Корнієнко.

Він також додав, що в отелі "Національний" щодня вакцинуються понад 100 людей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що громадяни України, щеплені від ковіду двома дозами вакцини, зможуть отримати по 1 тисячі гривень через додаток "Дія". Ці гроші можна буде витратити на спорт, розваги або подорожі всередині України.

Новообрана голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк підтримала цю ініціативу і пообіцяла відмовитися від тисячі за вакцинацію, бо вважає, що є люди, яким ці гроші більше потрібні.

Сьогодні стало відомо, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію". Зокрема, на проєкт виділяють 3 млрд грн на 2021 рік (законопроєкт № 6297), а розпорядником коштів буде Міністерство економіки.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Міністерство цифрової трансформації зараз доопрацьовує механізм виплати, щоб унеможливити шахрайство, зловживання та махінації. Він також наголосив, що приймаючи рішення про виплату за щеплення, було враховано досвід європейських країн. Арахамія наголосив, що цей досвід - працює.

Зазначимо, що в Грузії з грудня літніх людей заохочуватимуть до вакцинації одноразовою надбавкою до пенсії.