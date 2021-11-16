«Є відкриті «антивакси», а є й «тихі», які не зізнаються»: як депутати реагують на ковідні обмеження

У понеділок Верховна Рада почала працювати за новими правилами. Відтепер доступ депутатів, працівників Апарату та журналістів до усіх приміщень парламенту дозволений лише з сертифікатами про вакцинацію, ПЛР-тестами чи тестами на антиген, а також довідками про одужання від коронавірусу. Для прискорення процесу вакцин ації навіть був облаштований спеціальний пункт щеплення біля парламенту . Попри це майже кожен п’ятий нардеп поки не вакцинований, а дехто навіть зізна ється, що ані тисяча гривень, обіцяна президентом Зеленським , та навіть $50 тисяч не мотивують « вколотися » .

Фото: Анна Стешенко

З понеділка зажили по-новому

2 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусу, за якими до будівель парламенту депутатів, помічників, журналістів та працівників Апарату допускають виключно за наявності сертифікатів вакцинації, ПЛР-тестів чи на антиген, а також довідками про одужання від ковіду. Хоча в столиці відповідні правила «червоної зони» запрацювали ще 1 листопада. Постанова також передбачила два тижні на підготовку роботи парламенту в нових реаліях. В готелі «Національний», поруч з будівлею біля парламентських комітетів, відкрили пункт вакцинації для депутатів. І не лише: щепитися там можу будь-хто, записавшись у сервісі Helsi. Черги чи особливого ажіотажу тут взагалі немає.

Фото: Анна Стешенко

Апарат Ради за тиждень перевірив сертифікати нардепів та співробітників, а пресслужба – парламентських журналістів. Сама процедура була простою. Необхідно було надіслати в електронному форматі інформацію з додатка «Дія» чи копію паперового сертифіката. Для того, щоб не створювати черги на входах в парламент, нардепам та журналістам напередодні видали тимчасові додаткові іменні перепустки, які чинні до 24 червня 2022 року.

Фото: Анна Стешенко

«Ми перевіряємо QR-коди «Дії» смартфонами, що може зробити кожен. Чи були виявлені підроблені? Ми – не правоохоронні органи, які цим мають займатися», – розповів один зі співробітників парламенту.

Станом на понеділок, за словами спікера Руслана Стефанчука, 83% депутатів отримали довідку про щеплення від ковіду хоча б однією дозою. 6 депутатів та 20 працівників Апарату Ради зараз хворіють на ковід.

Джерела LB.ua в «Слузі народу» уточнили: не вакцинованих у президентській фракції десь 15%. «Є відкриті «антивакси», які про це заявляють. Ми їх між собою називаємо «буйними божевільними». Але є й «тихі», які прямо не зізнаються, але насправді вірять в чіпізацію, «шапочки з фольги». Я не жартую – це так насправді, – розповів співрозмовник LB.ua у керівництві фракції. – Особливо загострилось це на тлі загальних чуток про прослуховування телефонів нардепів, таємне стеження за ними. Вони в це щиро вірять. Насправді наша фракція – це зріз самого суспільства, де є різні думки. Але основна маса – свідома. Не думаю, що хтось з наших також наважився б купити сертифікат, бо це б був великий скандал та негатив для рейтингів».

Не без ексцесу

Уже в перший день роботи в нових умовах стався скандал. Віцеспікер Олександр Корнієнко повідомив: «На жаль, маємо приклади, не буду зараз називати ні фракції, ні прізвища, коли народні депутати поводять себе негідно і щодо дотримання карантинних вимог, і щодо ставлення до працівників державної охорони. Менш за все в цій ситуації мають страждати працівники держохорони, які просто стоять на посту, а депутати поводять себе з ними якось недоречно».

Фото: Lb.ua

Як підтвердили LB.ua декілька джерел в «Слузі народу», мова йшла про депутата «Слуги народу» Юрія Камельчука. Парламентар ще на початку пандемії став відомим завдяки заявам про те, що «ВООЗ вводить нас в оману» та коронавірус – це «вигадана історія». З початком вакцинації він розповідав, що не довіряє вакцинам та вже 15 років не вживає ніяких ліків.

«В понеділок Камельчук почав кидатися на охоронців Ради, які просили показати сертифікат чи тест», – розповів його колега по фракції. Ще один депутат додав: «Насправді це не перша така витівка і поведінка Камельчука. На одному зі з’їздів партії він так само себе поводив з охороною. А останній конфлікт з представниками УДО в Раді дуже не сподобався керівництву фракції. З ним серйозно поговорили. Проте, враховуючи, що є відео інциденту, не виключена його поява в соцмережах». Сам Камельчук в коментарі LB.ua цю інформацію спростував, сказавши, що «це не відповідає дійсності».

Наступного дня у вівторок у парламент він пройшов без ексцесів – з негативним ПЛР-тестом, які пообіцяв робити регулярно за власний кошт.

Інші колеги заходили по тимчасових перепустках чи сертифікатах, які перевіряли в тамбурах на входах до парламенту. Так, член «Слуги народу» Микола Тищенко розповів, що зайшов до Ради, показавши «Дію» та без усіляких проблем.

Інший нардеп, Віталій Безгін висловив побажання колегам без сертифікатів: «Нехай у них будуть проблеми… Ті, хто не зможуть зайти, не зможуть працювати, не отримають зарплату. Я добре абсолютно до цього ставлюся. Треба починати з себе».

Тисяча від президента

Одним з ключових питань, які обговорювали у вівторок в парламентських кулуарах, стало звернення президента України про виплату по тисячі гривень всім вакцинованим. Проте ще одна антивакцинаторка зі «Слуги» Єлизавета Богуцька зізналася, що «навіть, якщо буде $50 тисяч, це ніяк не вплине».

«Якщо у мене є імунітет, я знаю, що у мене були зв’язки з хворими на ковід, що просто призвело до зростання антитіл у мене, значить мій імунітет працює. Навіщо мені колотися? Тим більше, заохочувати грошима це робити», – заявила вона, показавши бланк з негативним ПЦР-тестом, який вона зробила за 300 грн.

Ексспікер Дмитро Разумков, який вже двічі перехворів на ковід, розповів, що прийшов до парламенту з довідкою про нещодавню хворобу. Але не виключив, що буде вакцинуватися, коли дозволять лікарі. Тисячу від президента назвав не допомогою людям в ковід, а «креативним індустріям» (оскільки ці кошти можна буде втратити виключно на спортзал, розваги, кіно чи подорожі всередині України).

«Вибачте, це технологія. Але погана технологія… Таким чином намагаються впровадити «Дію», щоб зробити її більш поширеною, щоб потім ввести електронне голосування. Що таке транзитний сервер ми вже бачили у 2004 році. І думаю, що ми не хочемо бачити результати голосування за президента, як у РФ. Це точно нам не потрібно, – заявив він. – Людям тисяча точно не була б зайвою, але для багатьох піти в кіно, спортзал або музей – це недозволена розкіш. Людям дуже часто не вистачає на елементарні речі. Цю тисячу вони могли б витратити саме на це. Здається, що це робиться для окремих студій. Це вже соромно, якщо чесно».

Голова «Батьківщини» Юлія Тимошенко також нарікала на те, що за цю тисячу пенсіонери не зможуть купити їжу та ліки. «А молодь витратить їх на підтримку «95 кварталу», – додала вона.

Голова фракції «Голос» Ярослав Железняк взагалі назвав ідею з виплатою через «Дію» неробочою. За його словами, щоб отримати допомогу підприємцю в умовах карантину, треба зібрати стос паперів. А одним кліком через додаток у смартфоні отримати тисячу, тим більше пенсіонерам без смартфонів та «Дії», буде неможливо.

Фото: Анна Стешенко

«Якщо наразі вакцинованих двома дозами вже 8,3 млн, то обіцяних на це 3 млрд грн точно не вистачить, – додав він. – У разі розрахунків влади таким чином збільшити кількість вакцинованих, в бюджеті необхідно буде знайти додаткові 15-23 млрд грн. І це в умовах, коли на постраждалий бізнес від ковідних обмежень виділяють лише 3 млрд грн. Тому все це виглядає так, що просто записали красиве відео на 2 хвилини, яке обговорює вся країна цілий день».

Водночас член бюджетного комітету та депутатка «Слуги народу» Леся Забуранна пояснила, що справді в планах до кінця року виділити для початку 3 млрд грн для виплат по тисячі кожному вакцинованому. «А на початку наступного – ще додатково 3 млрд грн, щоб усі вакциновані точно отримали свої кошти. Думаю, це буде розпорядження Кабміну у вигляді перерозподілу видатків», – сказала вона, додавши, що для спрощення порядку виплат для пенсіонерів наразі ведеться пошук альтернативних до «Дії» шляхів.

Голова ж фракції Давид Арахамія у спілкуванні з журналістами підтвердив, що сам механізм буде доопрацьований. Оскільки шахраї вже почали обдзвонювати людей з пропозиціями поповнити банківські картки на одну тисячу гривень в обмін на всі дані, паролі та коди. «Можуть бути різні маніпуляції. Тому зараз відпрацьовується правильна механіка, яка мінімізує усі ці афери та маніпуляції навколо», – запевнив він.