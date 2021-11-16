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Справа проти Демчишина є чернеткою "вугільної справи" проти Порошенка, - адвокати

Нову підозру експрезиденту оголосять невдозі, вважаєть захисники.

Справа проти Демчишина є чернеткою "вугільної справи" проти Порошенка, - адвокати
Фото: eurosolidarity.org

Підозра, про яку повідомили Володимиру Демчишину, є "чернеткою" "вугільної справи", яку найближчим часом збираються порушити проти лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. Про це заявили адвокати Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань на брифінгу.

На його думку, «вугільною справою» проти Порошенка влада намагатиметься відвернути увагу від кризової ситуації в енергетиці.

«Перша частина цього сюжету зводиться до того, що було «чудове вугілля з ПАР», яке могло б повністю змінити вугілля з окупованих частин Донбасу, але не замінило через «провокації, які влаштували невстановлені особи з-поміж вищого політичного керівництва України». Цю частину Демчишину їм незручно пришити, оскільки йдеться про події, коли він ще не був міністром. Натомість другу частину на нього покладають за повною програмою», – пояснює Новіков.

Адвокат також нагадав, що вугілля з ПАР відповідно до експертиз не було належної якості. «Нам намагаються сказати, що експертиза нібито проведена неякісно, але в нас документи, які підтверджують, що вугілля справді не горіло. Не в лабораторних умовах, а в справжнісіньких котлах. Це протокол технічної наради, яка відбувалася у листопаді на Зміївській ТЕЦ. Тут підтверджується, що, будучи завантаженим у котел, це вугілля плавилося, засмічувало фільтр і призводило до того, що в результаті котел міг повністю зупинитися. Це те вугілля, яке везли з ПАР, якого у будь-якому випадку було мало. Але це подається як частина історії», – зазначив Новіков.

Адвокат Ігор Головань зауважив, що кадрові призначення на державних шахтах, які інкримінують Демчишину, готувалися ще попереднім міністром енергетики.

«Притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності – це в свою чергу є кримінальним злочином, за який ті люди, які підписали цей папірець, повинні будуть відповідати», – зазначив Головань.

Він наголосив, що Петро Порошенко, будучи Президентом України у 2014 році, реалізуючи відповідно до Конституції України свої повноваження, зокрема якщо говорити про енергетику, своє завдання виконав. «Через свої конституційні можливості як керівник РНБО, як особа, що представляє Україну у міжнародних відносинах, – ці завдання тоді  у важких умовах 2014 року були вирішені», – нагадав Ігор Головань.

«А тепер, коли ми бачимо абсолютну некомпетентність влади і безпорадність у цій енергетичній кризі, ми бачимо навіть з учорашнього відео президента Зеленського, що він особисто тисне на правоохоронців і змушує їх готувати ось такі документи», – зауважив адвокат.

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