"Слуга народу" виключила зі складу політради нардепку Коваль, яка увійшла до обʼєднання Разумкова

Раніше вона також не голосувала за відставку голови парламенту.

Із політради "Слуги народу" виключили народну депутатку Ольгу Коваль. Рішення було ухвалено на вчорашньому зʼїзді партії.

Фото: Facebook Юлія Коваль Юлія Коваль

Інформацію про виключення LB повідомили джерела у фракції та політраді "Слуга народу". Дані про те, що Коваль була виключена за звʼязок із Разумковим, співрозмовники назвали "маніпуляцією".

Коваль у жовтні увійшла до списку депутатів, що долучилися до міжфракційного обʼєднання Дмитра Разумкова "Розумна політика".

Коваль Ольга Володимирівна була обрана до парламенту під номером 58 у списку "Слуги народу". Очолює підкомітет з питань професійно-технічної та фахової передвищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Згідно з інформацією на сайті СН, Коваль – викладач, кандидат технічних наук, доцент Національного університету харчових технологій (НУХТ). Має дві вищі освіти: технологічну та економічну. Голова студентського наукового товариства НУХТ.

Під час розгляду відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради Коваль не голосувала.