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МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО

РФ зробило крок до інтеграції окупованих територій у свою економіку.

МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
Фото: Макс Требухов

Міністерство закордонних справ опротестувало указ президента Росії Володимира Путіна про визнання сертифікатів походження товарів з тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

"Розглядаємо підписання президентом Російської Федерації указу №657 від 15 листопада 2021 року [...] як грубе втручання у внутрішні справи України, порушення її законодавства та норм міжнародного права. Визнання «сертифікатів», одностороннє визначення пунктів пропуску з метою переміщення товарів через тимчасово непідконтрольну ділянку державного кордону України та інші передбачені указом заходи яскраво демонструють цілеспрямовану політику Росії із затягування тимчасово окупованих територій нашої держави до свого економічного, політичного, електорального та інформаційного простору", - йдеться в заяві.

Міністерство вважає, що путінський указ суперечить зобов'язанням Росії за Мінськими угодами та домовленостям в рамках Нормандського формату, підважує зусилля Німеччини, Франції та України з мирного врегулювання.

Міністерству закордонних справ РФ передано відповідну ноту протесту.

Нагадаємо, що указом Путіна Росія визнала видані в ОРДЛО сертифікати про походження товарів та допускає їх нарівні з російськими до державних закупівель. Також скасовано експортні й імпортні квоти для переміщення товарів між Росією та окупованими територіями.

В окупаційній адміністрації Луганської області це рішення назвали потужним кроком до інтеграції окупованих територій з російською економікою.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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