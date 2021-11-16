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Законопроєкт про столицю відтерміновує вибори до районних рад, - Білоцерковець

Законопроєкт проголосують вже найближчого четверга.

Законопроєкт про столицю відтерміновує вибори до районних рад, - Білоцерковець
Дмитрий Белоцерковец
Фото: akcent.org.ua

Законопроєкт про столицю, який розглянуть у четвер, суперечить Конституції і дає «Слугам народу» можливість узурпувати владу в Києві. Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Київради від «УДАРу Віталія Кличка» Дмитро Білоцерковець.

«Слуги» обрали шлях до авторитаризму замість поразки на майбутніх виборах у Києві і хочуть відібрати у киян їхнє місто. З порушенням регламенту «Слуги народу» таки наважились винести до сесійної зали законопроєкт №2143-3 «Про місто Київ – столицю України» та планують ухвалити його поспіхом вже цього четверга. Хоча він порушує Конституцію, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та Європейську хартію місцевого самоврядування. Ці документи забезпечують баланси влади, і їхнє порушення веде до авторитаризму», - написав Білоцерковець.

Він наголосив, що законопроєкт відтерміновує вибори до районних рад, тоді як РДА будуть існувати до 2025 року.

«У перехідний період, який може тривати до 2025 року, вертикаль центральної влади узурпує владу в районах. РДА продовжують своє існування до моменту створення районних виконкомів. Підкорятимуться вони голові КМДА. А проведення виборів у районні ради відтерміноване до 2025 року. Для політичної боротьби у тексті законопроєкту теза щодо створення районів озвучена, але провести їх буде неможливо до завершення «надскладної» процедури узгодження меж районів із Кабінетом міністрів. Це узурпація влади», - зазначив УДАРівець.

Він додав, що автори законопроєкту прописали його таким чином, щоб не проводити вибори у районні ради до 2025 року.

«Фактично автори цього драфту законопроєкту зробили все, щоб «Слуги» в жодному разі не отримали непередбачувані результати виборів у районні ради до 2025 року. А знаєте, чому? Тому що результати соціологічних опитувань свідчать — мінімум у 3 із 10 районів «Слуги» не зможуть подолати навіть 5% бар'єр», - зазначив Білоцерковець.

Він закликав «Слуг народу» не порушувати Конституцію та Європейську хартію місцевого самоврядування заради своїх політичних вигод.

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