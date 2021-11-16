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Українські журналісти оголосили про створення Медіаруху

"Незабаром нові вибори. А це значить новий тиск олігархів, власників, політиків, влади".

Українські журналісти оголосили про створення Медіаруху
Фото: detector.media

Українські журналісти оголосили про створення всеукраїнської професійної спільноти під назвою Медіарух.

"За сім років після Революції гідності незалежність української журналістики знову під загрозою. Анонімні канали, ботоферми, олігархічні медіа, які служать виключно на догоду власникам, витісняють професійні стандарти. Бізнесмени нівечать видання. А влада, яка мала б захищати свободу слова, сама намагається приборкати медіа", - пояснюється необхідність створення нової організації у зверненні Медіаруху.

Медіарух покликаний об'єднати журналістів, які "залишаються чесними попри обставини", "керуються стандартами, а не побажаннями", "не оцінюють, а цінують своє слово".

"Настав час єднатися. Незабаром нові вибори. А кожен із вас знає, що це значить. Новий тиск олігархів, власників, політиків, влади. Поодинці ми безсилі перед загрозою. Разом ми непереможні. Доведено журналістською революцією у 2004 році та рухом «Стоп цензурі!» у 2010-2014 роках. Але цього разу ми ставимо перед собою більш амбітну мету: створити ефективну самоврядну організацію журналістів, яка зможе протистояти системі політичного та комерційного тиску на свободу слова. Створити спільноту, яка об’єднає всіх українських журналістів", - сказано у зверненні Медіаруху.

Звернення підписали керівники та співробітники провідних українських медіа, в тому числі LB.ua, "Української правди", LIGA.net, "Суспільного", "Громадського", "Громадського радіо", "Слідства.інфо", Bihus.info тощо.

Нагадаємо, що у жовтні 2020 року журналісти Мирослава Барчук та Павло Казарін, які ведуть суспільно-політичне токшоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Перший", звинуватили Офіс президента в тиску.

Через кілька тижнів після цього через дії власника перестала виходити найстаріша англомовна газета Kyiv Post. Її колишня журналістка Анна Миронюк заявила, що на видання тиснули генеральний прокурор Ірина Венедіктова та депутати від "Слуги народу".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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