Народних депутатів допускають у приміщення тільки після перевірки сертифікатів, ПЛР-тестів або тестів на антиген.

У Верховній Раді почав діяти спеціальний порядок доступу із сертифікатами або тестами.

Народних депутатів допускають у приміщення парламенту тільки після перевірки сертифікатів, ПЛР-тестів або тестів на антиген.

QR-коди з телефонів працівники охорони перевіряють у тамбурах на входах, повідомляє спеціальна кореспондентка LB.ua.

Пресу допускають також за спеціальними тимчасовими перепустками після перевірки сертифікатів.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко показав журналістам сертифікат про вакцинацію і розповів про те, як він сьогодні потрапив у будівлю парламенту.

Політик запевнив, що зайшов у Раду без проблем. Про те, чи зіштовхувалися з якимись труднощами його колеги, народний депутат не знає.

Народний депутат Юрій Камельчук, який називав порушенням Конституції постанову щодо допуску в Раду із COVID-сертифікатом, розповів, що зайшов у приміщення Ради за ПЛР-тестом, але показати його журналістам відмовився.

Він заявив, що й надалі буде робити тести на коронавірус. Вакцинуватися не планує.

Народна депутатка "Слуги народу" Єлизавета Богуцька заявила журналістам, що не збирається вакцинуватися і за $50 000, а "будь-які медичні маніпуляції не мають права бути фінансово стимульовані". Як відомо, вчора президент пообіцяв 1000 гривень усім повністю щепленим українцям.

Нагадаємо, з 15 листопада у Верховну Раду почали пускати тільки COVID-сертифікатом чи негативним тестом на коронавірус. Окремим депутатам це не сподобалося, що призвело до конфліктів з працівниками державної охорони. Голова медичного комітету Ради Михайло Радуцький назвав агресивну поведінку депутатів неприпустимою.

Минулого тижня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження "Про деякі заходи із попередження поширення гострої респіраторної хвороби". Згідно з розпорядженням, до парламенту пускатимуть лише тих, хто вакцинувався від коронавірусу чи має негативний ПЛР-тест.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав трьох депутатів Верховної Ради, які заявили, що не будуть вакцинуватись проти коронавірусу. Усі троє – з монобільшості: Юрій Камельчук, Ліза Богуцька та Артем Дмитрук.

Учора фракція "Слуга народу" вирішила ініціювати виключення нардепа Артема Дмитрука зі свого складу. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні фракції. З питанням вакцинації воно не пов’язане. Причина в тому, що депутат розійшовся із фракцією в поглядах.