Нардепів Буймістер і Дмитрука хочуть виключити зі складу парламентських комітетів

Фракція "Слуга народу" ініціює виключення зі складу парламентських комітетів народних депутатів Людмили Буймістер та Артема Дмитрука.
Про це повідомила речниця СН Юлія Палійчук у Telegram.
Артема Дмитрука можуть виключити із Комітету з питань правоохоронної діяльності, а Людмилу Буймістер – із Комітету з питань економічного розвитку.
Буймістер була виключена зі складу фракції "Слуга народу" 19 жовтня. Питання її виходу з фракції постало після того, як вона відмовилась підтримувати президентський законопроєкт про олігархів.
Рішення ініціювати виключення з фракції Дмитрука було ухвалено сьогодні. Депутат нещодавно дав інтервʼю підсанкційному блогеру Анатолію Шарію, де розкритикував "Слугу народу".
І Буймістер, і Дмитрук записалися до міжфракційного обʼєднання "Розумна політика", створеного Дмитром Разумковим.