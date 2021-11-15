Нардепів Буймістер і Дмитрука хочуть виключити зі складу парламентських комітетів

Таке рішення ухвалили на засіданні "Слуги народу".

Фракція "Слуга народу" ініціює виключення зі складу парламентських комітетів народних депутатів Людмили Буймістер та Артема Дмитрука.

Про це повідомила речниця СН Юлія Палійчук у Telegram.

Артема Дмитрука можуть виключити із Комітету з питань правоохоронної діяльності, а Людмилу Буймістер – із Комітету з питань економічного розвитку.

Буймістер була виключена зі складу фракції "Слуга народу" 19 жовтня. Питання її виходу з фракції постало після того, як вона відмовилась підтримувати президентський законопроєкт про олігархів.

Рішення ініціювати виключення з фракції Дмитрука було ухвалено сьогодні. Депутат нещодавно дав інтервʼю підсанкційному блогеру Анатолію Шарію, де розкритикував "Слугу народу".

І Буймістер, і Дмитрук записалися до міжфракційного обʼєднання "Розумна політика", створеного Дмитром Разумковим.