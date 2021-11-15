Найдорожчий освітній експеримент. Навіщо потрібен Президентський університет і що зараз відбувається з проєктом?
Найдорожчий освітній експеримент. Навіщо потрібен Президентський університет і що зараз відбувається з проєктом?
Вдова загиблого мера Кривого Рогу записала звернення: ні я, ні мій син суїциду не плануємо
Вдова загиблого мера Кривого Рогу записала звернення: ні я, ні мій син суїциду не плануємо
​Збірна України опустилася на третє місце в групі відбору на ЧС-2022
​Збірна України опустилася на третє місце в групі відбору на ЧС-2022
На Одещині жінка повертала борг через “смотрящого” за Чорноморськом
На Одещині жінка повертала борг через “смотрящого” за Чорноморськом
До Польщі прорвалися майже 50 мігрантів
До Польщі прорвалися майже 50 мігрантів
Кабмін зі скандалом звільнив директора ДП "ГарПок"
Кабмін зі скандалом звільнив директора ДП "ГарПок"
У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі “Вагнергейту”
У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі “Вагнергейту”
Лукашенко: Путін пропонував Україні "гарний варіант" щодо Донбасу, але вона відмовилась
Лукашенко: Путін пропонував Україні "гарний варіант" щодо Донбасу, але вона відмовилась
Великобританія готова перекинути в Україну до 600 військових через побоювання вторгнення Росії
Великобританія готова перекинути в Україну до 600 військових через побоювання вторгнення Росії
ГоловнаПолітика

Нардепів Буймістер і Дмитрука хочуть виключити зі складу парламентських комітетів

Таке рішення ухвалили на засіданні "Слуги народу". 

Нардепів Буймістер і Дмитрука хочуть виключити зі складу парламентських комітетів
Артем Дмитрук
Фото: instagram/artem__dmytruk

Фракція "Слуга народу" ініціює виключення зі складу парламентських комітетів народних депутатів Людмили Буймістер та Артема Дмитрука.

Про це повідомила речниця СН Юлія Палійчук у Telegram.

Артема Дмитрука можуть виключити із Комітету з питань правоохоронної діяльності, а Людмилу Буймістер – із Комітету з питань економічного розвитку.

Буймістер була виключена зі складу фракції "Слуга народу" 19 жовтня. Питання її виходу з фракції постало після того, як вона відмовилась підтримувати президентський законопроєкт про олігархів.

Рішення ініціювати виключення з фракції Дмитрука було ухвалено сьогодні. Депутат нещодавно дав інтервʼю підсанкційному блогеру Анатолію Шарію, де розкритикував "Слугу народу".

І Буймістер, і Дмитрук записалися до міжфракційного обʼєднання "Розумна політика", створеного Дмитром Разумковим. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також