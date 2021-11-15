Шуляк вважає головним завданням "Слуги народу" підготовку до нового виборчого циклу

Нова очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк вважає головним завданням політисли підготовку до наступних виборів.

Про це вона повідомила під час виступу на зʼїзді СН ще в якості кандидатки на посаду очільниці партії. Текства онлайн-трансляція зʼїзду "Слуги народу" велася на сайті політсили.

"Завдання партії «Слуга Народу» на другу половину каденції – швидко, ефективно й гідно підготуватися до нового виборчого циклу. Для цього політична сила має трансформуватися відповідно до сучасних викликів", – зазначила вона.

Шуляк також зауважила, що "Слуга народу" зараз перейшла "екватор" каденції в праламенті.

"У нас є досвід, ми навчилися працювати з місцевим самоврядуванням, реалізовувати ключові реформи", – вважає нардепка.

Її колега по фракції Олександр Качура в Telegram повідомив про те, що Шуляк запропонувала створити президію Політради для оперативного ухвалення рішень щодо поточних питань, а також створити Дисциплінарну раду, яка буде розглядати питання "зашкварів" членів партії на всіх рівнях.

Президія Політичної ради партії планується як орган повсякденного оперативного управління, а Дисциплінарна комісія – як вищий керівний орган, йдеться на сайті СН.

Шуляк також повідомила, що на посаді голови політсили планує створити нові формати взаємодії партії з фракцією у Верховній Раді і місцевих радах.

Окрім цього, за її пропозицією на зʼїзді партії ухвалили рішення звернутися до фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді з вимогою прискорити розробку або внесення на розгляд парламенту законопроєктів, спрямованих на виконання передвиборчої програми Партії. Мова йде про такі положення:

запровадження обов’язкового пенсійного страхування;

запровадження найжорсткіших покарань за корупцію та розкрадання у Збройних силах України та Міністерстві оборони;

поліпшення матеріального забезпечення працівників освіти;

управління побутовими відходами та стимулювання будівництва сміттєпереробних заводів;

впровадження невідворотності покарань для працівників поліції, прокуратури та СБУ за перевищення службових повноважень.

Нагадаємо, Олену Шуляк обрали очільницею партії "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка, який бажає зосередитися на роботі першого заступника голови Верховної Ради.