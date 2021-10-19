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"Це ​порушення Конституції", - нардеп Камельчук про постанову щодо допуску в Раду із COVID-сертифікатом

Найвідоміший антивакцинатор Ради прокоментував плани з обмеження доступу в парламент.

"Це ​порушення Конституції", - нардеп Камельчук про постанову щодо допуску в Раду із COVID-сертифікатом
Фото: скрин відео

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук, який публічно виступав проти вакцинації, прокоментував плани Верховної Ради у середу проголосувати постанову про допуск до парламенту лише за сертифікатами чи ПЛР-тестами.

Камельчук вважає постанову про допуск в Раду із сертифікатом про вакцинацію порушенням Конституції, тому не збирається за неї голосувати.

Про це він заявив у кулуарах парламенту, повідомляє спеціальна кореспондентка LB.ua.

Нагадаємо, торік у грудні в ефірі одного з телеканалів Камельчук сказав, що не вірить в ефективність вакцин проти COVID-19, оскільки вважає цю хворобу "вигаданою". Витрати на закупівлю вакцин урядами різних країн, в тому числі й України, депутат назвав "пасткою", а пандемію - змовою корпорацій. 

Це не єдина скандальна заява Камельчука. Раніше, посилаючись на "ведичні науки", він заявляв, що проституція призводить до втрати енергії в усій країні.

Верховна Рада завтра планує розглянути постанову про введення обмежень на відвідування парламенту для невакцинованих осіб.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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