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В Україну із закритого сирійського табору повернули жінку з чотирма дітьми

Ще 11 родин громадян України підготовлені до евакуації, але перебувають на карантині.

В Україну із закритого сирійського табору повернули жінку з чотирма дітьми
Фото: скрин відео

Уранці 19 жовтня завершилася четверта спеціальна операція з евакуації українських громадян із Сирії.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Сьогодні вранці успішно завершилась ще одна спеціальна операція евакуації українських громадян з Сирії. Життя кожного українця та його безпека є найвищою цінністю для нашої держави", - написала вона у фейсбуці.

Деталей спецоперації Маляр не повідомила, але відзначила допомогу почесного консула України в Ербілі доктора Фархана.

Фото: facebook.com/ganna.maliar

Як повідомляє телеканал "Дом", сьогодні до Києва повернулася із Сирії повернули українку з чотирма дітьми. Родина майже три роки пробула у закритому таборі "Родж" на північному сході країни. Жінка родом з Криму.

"По прильоту вона плакала і дякувала за повернення. Зараз жінка почувається добре", - сказано в повідомленні.

В Україні їм мають допомогти знайти житло, оформити документи, влаштувати дітей на навчання та знайти їхній матері роботу.

У 2017 році стало відомо, що у двох закритих таборах - "Аль Холл" і "Родж" на території північно-східної Сирії ("Сирійського Курдистану") перебувають громадяни України - жінки та діти. З кінця 2020-го Україна почала повертати звідти своїх громадян.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, п’ята спецоперація має бути фінальною. Наразі в "Сирійському Курдистані" залишається 11 родин громадян України. Всі вони вивезені з табору "Аль Холл", підготовлені до евакуації, але перебувають на карантині.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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