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МЗС України відновило контакти з ПАР уперше за 23 роки

Дмитро Кулеба запросив Наледі Пандор відвідати Україну.

МЗС України відновило контакти з ПАР уперше за 23 роки
Дмитро Кулеба
Фото: aa.com.tr

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із міністром міжнародних відносин та співробітництва Південно-Африканської Республіки Наледі Пандор.

Розмова стала першим контактом глав МЗС України та ПАР з 1998 року, повідомляє пресслужба українського МЗС.

"Міністри домовилися відновити повноцінний двосторонній діалог, провести політичні консультації між зовнішньополітичними відомствами, розвивати торгівлю та науково-технічне співробітництво", - сказано в повідомленні.

Також сторони обговорили розширення договірно-правової бази відносин і співпрацю в рамках міжнародних організацій.

Дмитро Кулеба запропонував південноафриканській стороні направити до України торговельну місію для вивчення можливостей розвитку взаємовигідної співпраці.

"Відновлюючи діалог з ПАР після 23 років перерви, ми створюємо додаткові можливості для наших компаній, зокрема у галузях сільського господарства та продовольчої безпеки, енергетики, суднобудування, туризму”, - підкреслив міністр.

Кулеба нагадав, що Стратегія зовнішньополітичної діяльності України приділяє окрему увагу розвитку відносин з країнами Африки.

Глави зовнішньополітичних відомств домовилися про подальшу тісну співпрацю.

Наледі Пандор прийняла запрошення Дмитра Кулеби наступного року відвідати Україну.

За даними Державної служби статистики України, загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та ПАР у 2020 році склав 122,7 млн дол. США. У першій половині 2021 року він становив 65 млн дол. США.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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