Україна отримала черговий вантаж міжнародної технічної допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки.

Фото: mil.gov.ua

Це вже друга партія від американських партнерів для потреб Збройних Сил України за результатами домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до США.

Пресслужба Міністерства оборони повідомляє, що вантаж прибув в Україну в ніч з 17 на 18 жовтня. Наразі триває розвантаження товарів.

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

У відомстві нагадали, що перша партія, що включала медичне майно, озброєння, боєприпаси, високоточне озброєння та засоби радіолокаційного спостереження, прибула 10 жовтня.

"Найближчим часом очікується надходження третьої партії вантажу від США. Загальна сума матеріальних засобів, які передадуть ЗСУ, становить 60 млн доларів. Це додаткова допомога до раніше узгодженого обсягу на 250 млн доларів", - додали в Міноборони.

Загалом, починаючи із 2014 року Україна отримала матеріально-технічної підтримки від США на загальну суму понад 2 млрд доларів.