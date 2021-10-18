Закон про очищення Вищої ради правосуддя надійшов на розгляд КСУ

Конституційний Суд у середу, 13 жовтня, отримала подання від Верховного суду про перевірку окремих положень закону про очищення Вищої ради правосуддя.

Про це повідомила пресслужба КСУ.

Судді Верховного суду попросили перевірити на відповідність Конституції абзаци 1, 6 та 11 пункту 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" ухваленого в липні закону, а також абзац 13 пункту 23-1 розділу III закону "Про Вищу раду правосуддя" від 2016 року.

Цими положеннями передбачається створення Етичної ради та наділення наділено її повноваженням з перевірки дійсних членів Вищої ради правосуддя і кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності.

Судді Верховного суду вважають, що закон частково суперечить Конституції, наприклад, тому що передбачає повторну перевірку членів ВРП на доброчесність, хоча вони уже проходили її кілька років тому у процесі кваліфікаційного оцінювання.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада ухвалила закон про очищення Вищої ради правосуддя. Він передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП - як майбутніх, так і чинних - Етичною радою за участю міжнародних експертів.

У серпні Вища рада правосуддя попросила Верховний Суд звернутися до Конституційного Суду стосовно перевірки окремих положень законів, що регулюють діяльність ВРП.

У заяві ВРП йшло, зокрема, про:

положення закону № 1635-IX щодо утворення Етичної ради, її повноважень, та можливості залучення до її діяльності додаткових експертів, фахівців міжнародних та іноземних організацій;

процедуру формування першого складу Етичної ради, яка передбачає обов’язкову участь трьох осіб, визначених міжнародними та іноземними організаціями, а також порядок ухвалення рішень;

одноразове оцінювання Етичною радою діючого складу Вищої ради правосуддя, а також підстави та порядок відсторонення їх від посади.

Звернення ВРП було підтримано Радою суддів.

У 2020 році після звернення Верховного Суду Конституційний суд визнав частково неконституційною попередню судову реформу президента Володимира Зеленського, в тому числі передбачену нею діяльність Комісії з питань доброчесності та етики при ВРП.

Під час нинішньої реформи замість неї було створено Етичну ради майже з аналогічними повноваження.