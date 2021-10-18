Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
ОБСЄ призупинила місію на сході України через протести біля її штаб-квартири у Донецьку
ОБСЄ призупинила місію на сході України через протести біля її штаб-квартири у Донецьку
Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
Екснардеп Онищенко отримав російське громадянство
Екснардеп Онищенко отримав російське громадянство
ГоловнаПолітика

Андрій Мотовиловець може стати заступником голови фракції "Слуга народу"

"Він фактично вже здійснює цю діяльність".

Андрій Мотовиловець може стати заступником голови фракції "Слуга народу"
Андрій Мотовиловець
Фото: з сайту політпартії «Слуга народу»

Після призначення Олександра Корнієнка першим Заступником Голови Верховної Ради його обов'язки заступника керівника фракції буде виконувати нардеп "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.

Про це на брифінгу за результатами засідання фракції "Слуга народу" заявив її голова Давид Арахамія, передає кореспондент LB.ua.

"Я б хотів, щоб це був Андрій Мотовиловець. Думаю, щодо першого заступника (голови фракції) я маю особисте право обирати", - заявив він.

Також Арахамія пообіцяв, що відповідна інформація щодо призначення першого заступника голови фракції "Слуга народу" з'явиться на сайті Верховної Ради України.

Голова фракції прогнозує, що за призначення Олександра Корнієнка першим віцеспікером буде достатньо голосів лише фракції "Слуга народу" без допомоги інших фракцій та депутатських груп.

"Я буду наполягати на кандидатурі Мотовиловця. Бо він фактично вже здійснює цю діяльність. Дуже активно мені допомагає у підготовці порядку денного. Узгодженні законопроєктів та іншому", - зазначив він.

За інформацією джерел LB.ua в "Слузі народу", кандидатуру Мотовиловця також розглядати на посаду першого заступника Голови ВРУ разом з Олександром Корнієнком та Оленою Шуляк.

Нагадаємо, 8 жовтня парламент призначив Руслана Стефанчука Головою Верховної Ради. За проголосував 261 народний депутат.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також