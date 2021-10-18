Андрій Мотовиловець може стати заступником голови фракції "Слуга народу"

"Він фактично вже здійснює цю діяльність".

Після призначення Олександра Корнієнка першим Заступником Голови Верховної Ради його обов'язки заступника керівника фракції буде виконувати нардеп "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.

Про це на брифінгу за результатами засідання фракції "Слуга народу" заявив її голова Давид Арахамія, передає кореспондент LB.ua.

"Я б хотів, щоб це був Андрій Мотовиловець. Думаю, щодо першого заступника (голови фракції) я маю особисте право обирати", - заявив він.

Також Арахамія пообіцяв, що відповідна інформація щодо призначення першого заступника голови фракції "Слуга народу" з'явиться на сайті Верховної Ради України.

Голова фракції прогнозує, що за призначення Олександра Корнієнка першим віцеспікером буде достатньо голосів лише фракції "Слуга народу" без допомоги інших фракцій та депутатських груп.

"Я буду наполягати на кандидатурі Мотовиловця. Бо він фактично вже здійснює цю діяльність. Дуже активно мені допомагає у підготовці порядку денного. Узгодженні законопроєктів та іншому", - зазначив він.

За інформацією джерел LB.ua в "Слузі народу", кандидатуру Мотовиловця також розглядати на посаду першого заступника Голови ВРУ разом з Олександром Корнієнком та Оленою Шуляк.

Нагадаємо, 8 жовтня парламент призначив Руслана Стефанчука Головою Верховної Ради. За проголосував 261 народний депутат.