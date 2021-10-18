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Труханов: Одеса має всі шанси успішно подолати пік чергової хвилі COVID-19

У міській клінічній лікарні №1 будуть розгорнуті додаткові 20 ліжок.

Труханов: Одеса має всі шанси успішно подолати пік чергової хвилі COVID-19
Фото: Катерина Петренко

У міській клінічній лікарні №1 будуть розгорнуті додаткові 20 ліжок для лікування COVID-19. Раніше в лікарні було організовано 80 ліжко-місць. Про це стало відомо в ході виїзної наради, яку провів міський голова Одеси Геннадій Труханов.

За словами міського голови, технічні можливості дозволяють говорити про перспективу збільшення кількості місць, якщо того вимагатиме ситуація.

«Відповідають всім санітарним нормам палати загальної та інтенсивної терапії, нове високотехнологічне обладнання і інструментарій дають можливість надавати допомогу найважчим пацієнтам. Істотною підмогою стала програма Президента України «Велике будiвництво», в рамках якої, зокрема, ряд міських лікарень забезпечено новим якісним медичним обладнанням. Це колосальна підтримка для міста», - сказав Труханов.

В ході наради обговорювалися питання безперебійного забезпечення киснем і електроенергією опорних стаціонарів по COVID-19 і інші питання, що хвилюють медиків. «При відповідальному дотриманні всіх заходів безпеки Одеса має всі шанси успішно подолати пік чергової хвилі», підкреслив Труханов.

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